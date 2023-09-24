Прорив оборони ворога біля Вербового та наступ на кількох напрямках: хронологія 578 дня війни

Російська армія досі намагається захопити Україну. Українські військові продовжують давати ворогу гідну відсіч та звільняють наші території від загарбників.

Наші воїни продовжують наступальну операцію на Сході та на Півдні України. Яка ситуація на фронті та у інших сферах життя нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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