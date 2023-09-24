Прорив оборони ворога біля Вербового та наступ на кількох напрямках: хронологія 578 дня війни
Російська армія досі намагається захопити Україну. Українські військові продовжують давати ворогу гідну відсіч та звільняють наші території від загарбників.
Наші воїни продовжують наступальну операцію на Сході та на Півдні України. Яка ситуація на фронті та у інших сферах життя нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Одночасні контрнаступальні дії українських військових у районі Бахмута та на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили, оскільки вони змушені перерозподіляти свої резерви для спроб стримати просування ЗСУ. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в жовтні планує відвідати Пхеньян з ціллю поглибленя співпраці в рамках домовленостей між диктаторами Росії і КНДР. За його словами, візит стане продовженням домовленості між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів. Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість? Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю: "інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю". Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати Україні зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно, Ці укріплення не є кінцевою смугою оборони Росії в Запорізькій області, а скоріше певною серією найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді частини майже безперервного поясу протитанкового рову, зубів дракона та бойові позиції приблизно в 1,7 – 3,5 кілометра на захід від Вербового.
Наступ ЗСУ на різних напрямках не дає Росії відновити сили, – ISW
Лавров поїде до КНДР
Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО
– спитав він.
Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю
– сказав він.
Сили оборони прорвали російські укріплення на захід від Вербового Запорізької області, – ISW
Одночасні контрнаступальні дії українських військових у районі Бахмута та на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили, оскільки вони змушені перерозподіляти свої резерви для спроб стримати просування ЗСУ.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в жовтні планує відвідати Пхеньян з ціллю поглибленя співпраці в рамках домовленостей між диктаторами Росії і КНДР.
За його словами, візит стане продовженням домовленості між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.
Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?
Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю: "інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю".
Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати Україні зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно,
Ці укріплення не є кінцевою смугою оборони Росії в Запорізькій області, а скоріше певною серією найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді частини майже безперервного поясу протитанкового рову, зубів дракона та бойові позиції приблизно в 1,7 – 3,5 кілометра на захід від Вербового.