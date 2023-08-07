Росіяни намагаються йти в наступ на кількох напрямках: карта бойових дій 7 серпня

Триває 530 доба повномасштабної війни Росії з Україною. Окупанти досі намагаються наступати на деяких напрямках.

За минулу добу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. У Генеральному штабі розповіли актуальну інформацію.

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Впродовж минулої доби ворог завдав по Україні 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

росіяни обстріляли з мінометів та артилерії понад 35 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем'яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Сидорівка, Студенок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області та Гур'їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині.наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки ворога в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.сили оборони стримують російських загарбників в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північне Донецької області., під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області.росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.окупанти завдали авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області.оперативна обстановка без суттєвих змін.

Карта бойових дій:

Ворог приховує свої втрати​

У Генштабі повідомили, що ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців російської армії. Тіла захоронили на двох локаціях.

При цьому окупанти продовжують гинути. За минулу добу авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження особового складу росіян, 2 артилерійських ворожих засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.