На Харківському напрямку росіяни обороняються на захоплених рубежах, штурм Соснівки провалили

Російські окупанти не припиняють шаленого наступу на Сході України. ЗСУ тримають оборону та руйнують плани ворога.

Після окупації Луганської області росіяни взялися втілювати план із захоплення всього Донбасу. Наші захисники та захисниці роблять усе можливе та неможливе для того, щоб задум росіян залишився лише в них на папері.

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Невдалі атаки ворога

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворогу довелося захищатися на раніше зайнятих рубежах. У районі Харкова ворог завдав авіаційного удару, також обстріляв міста та села з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Біля Соснівки окупанти намагалися йти в наступ, але після провалу та втрат вирішили відійти на свої позиції.

Після обстрілів Слов'янська ворог намагається покращити свої позиції. Також росіяни обстріляли Дібровне, Долину та Адамівку. Штурмові дії в напрямку Краснопілля ворогу не вдалися, ЗСУ впоралися з випадом окупантів.

Також ворог дуже активно намагається взяти під свій контроль дорогу Бахмут – Лисичанська та окупувати Білогорівку, успіхом наразі похизуватися не може.

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В окупованому Бердянську прогримів дуже потужний вибух. Місцеві повідомляють, що він пролунав у районі порту.

Активної підготовки до наступу з Білорусі наразі не зафіксовано. Разом з тим небезпека нових ракетних ударів з її території залишається високою.

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