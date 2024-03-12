Патової ситуації немає, – Світан розібрав, які дії росіяни здійснюють на фронті

В західних ЗМІ події на фронті часто занадто драматизується. Наголошується про те, що склалася якщо не патова, то принаймні доволі складна для ЗСУ ситуація. Проте українські сили попри все продовжують протистояти ворогу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що війна має власні етапи та ритми розвитку. Україна зараз переживає етап накопичення, а ворог – наступальний.

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Перебуваємо в режимі активної оборони

Наразі ЗСУ витримує наступальний тиск росіян. Водночас потенціалу росіян вистачить ще на 1 – 1,5 місяця. До кінця березня – початку квітня противник намагатиметься просуватися.

Українські сили перебувають в режимі активної оборони та стримують ворожий натиск. Проте патової ситуації немає,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо й виникали складні ситуації, то вони були пов'язані з постачанням озброєння від партнерів. Коли ЗСУ не мали боєприпасів, доводилось навіть відступати з деяких позицій. Проте зараз, за його словами, снаряди з'явились.

"Є розуміння постачання снарядів у найближчі пів року. 800 тисяч боєприпасів знайшов президент Чехії Петр Павел, і такої кількості зброї вистачить на шість місяців з достатнім тиском на росіян. Матимемо приблизний паритет з бойового напруження", – зазначив Роман Світан.

Є позитивна динаміка

Також зараз Україна проходить ще один важливий етап – морських баталій і успішно вражає ворожі кораблі.

Вже понад третина Чорноморського флоту росіян знищено або пошкоджено українськими силами. А решту кораблів росіяни сховали по базах під прикриття берегових ракетних комплексів або систем ППО. Не маючи власного повноцінного флоту, ми перемагаємо ворога на морі,

– зазначив він.

Крім того, Україна має досягнення щодо роботи дронів вздовж лінії фронту. Росіяни намагаються наступати по землі, а українські сили б'ють їх з повітря.

"Також є позитивна динаміка у використанні дальніх засобів ураження. Наші дрони рухаються на велику відстань, причому летять хвилями – 40 – 50 безпілотників на одну ділянку", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

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