Ситуація наближається до критичної: Росії конче потрібно провести літній наступ

Окупанти мають певні просування. Однак ворог має численні втрати. Літо 2025 року стане початком проблем росіян, тому їм потрібно провести літній наступ.

Загарбники ще можуть продовжувати агресію, але поступово її рівень буде падати. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Дивіться також ЗСУ просунулися на Харківщині, росіяни – на Костянтинівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Задум окупантів

Дмитро Жмайло зазначив, що ворог має просування за допомогою дуже великих втрат. У Росії продовжуються приховані заходи щодо мобілізації, рекрутингу. На щастя, деякі регіони не виконують плани. Тому що у їхніх регіональних урядів немає грошей, щоб давати великі виплати.

Літо 2025 року стане початком проблем, а більш активно – до кінця року. Саме тому Росія хоче провести свою літню наступальну кампанію. Тому що підсохла земля. Вони хочуть використовувати свою чисельну перевагу, щоб захопити нові позиції або добитися якогось прориву, підійти впритул до тієї ж Костянтинівки. Хоча б щось, щоб виставити нас у негативному світлі,

– пояснив він.

На жаль, ворог ще може продовжувати агресію, але поступово її рівень буде падати. Наприклад, зараз в окупантів немає домінування у повітрі, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Вони нарощують свою безпілотну складову, щоб якось перекрити неможливість застосовувати повною мірою ракетне озброєння.

Але однозначно вони будуть кидати нові хвилі. Бо їм вигідно максимум знищити свій контингент в Україні. Тому що їхнє повернення до Росії потягне за собою ті проблеми, які вона вже мала після Афганістану, першої і другої чеченських кампаній: бандитизм, кримінал, незаконний обіг зброї, "кришування" інших маргінальних сфер,

– сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Задум росіян полягає у тому, щоб максимально спалити все в Україні. Потім, через три – чотири роки по-новому мобілізувати армію, врахувати помилки та почати новий виток більш жорсткої агресії. Кремль вірить, що досягне цього плану. Станом на зараз ворог хоче максимально затягнути час.