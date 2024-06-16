Окупанти найближчими тижнями можуть посилити наступ: огляд фронту від Світана
Упродовж останніх півтора – два тижні окупанти женуть колони військової техніки та живої сили з Таганрога на Новоазовськ і далі. Найближчим часом ворог може посилити наступальні дії.
Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, російські окупанти розгортаються в районі Вугледара Донецької області.
Цікаво ЗСУ вражають унікальними й екстремальними способами застосування БМП Bradley на полі бою, – WP
Де окупанти можуть посилити наступ
"Найімовірніше, найближчим часом росіяни збільшуватимуть наступальні дії на цій ділянці – Донецьк – Волноваха, тобто це Вугледар, Курахове. Вони, імовірно, планують найближчими тижнями розгорнути серйозні бойові дії саме на цьому напрямку. Це загальний напрямок на Покровськ", – припустив полковник запасу.
Загарбники намагаються розв'язати проблему, яка незабаром у них виникне. Річ у тім, що ворог добудовує залізницю, яка стане альтернативою Кримському мосту. Однак там є міст, до якого наші Сили оборони можуть діставати, а значить можуть відмінусувати його щойно ворог добудує залізницю і відправить нею техніку.
Ми дістаємо від Вугледара до цього мосту. У росіян найближчим часом буде головне завдання – зрізати або оточити це вугледарське вклинення. Ось чому вони виходять на Курахове та останнім часом йдуть серйозні бої за Георгіївку,
– зазначив Світан.
Який ще напрямок є небезпечним
Окупанти хочуть перерізати трасу, якою йде постачання вугледарського гарнізону. Також для цього ворог активізувався в районі Старомайорського та Урожайного. Там загарбники намагаються рухатися на Велику Новосілку, щоб одразу з півдня вийти на Покровськ.
"Узагалі цей напрямок – біда на всю лінію фронту, тобто з півдня на Покровськ і з заходу в бік Курахового та Карлівки. Найближчі кілька місяців росіяни будуть сунути тут", – припустив полковник запасу.
Ситуація на фронті: коротко
- Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили чимало живої сили та техніки ворога. Так, за добу 15 червня наші оборонці ліквідували 1160 російських загарбників.
- Окупанти здійснили уночі штурм позицій українських воїнів біля Красногорівки Донецької області. Однак зазнали невдачі.
- Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що на Горлівському напрямку росіяни активно використовують авіацію та артилерію. Так, там ворогу вдалося трохи "дорізати лінію оборони".