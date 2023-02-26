Отримують потужного ляпаса, – військовий експерт назвав 2 напрямки, де ворог готує атаки

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки на Сході України. Однак військові Збройних Сил України дають потужну відсіч загарбникам.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, окупанти концентрують свої зусилля на атаках на Донеччині.

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Зокрема, ворог не полишає спроб штурмувати місто-фортецю Бахмут. Однак успіхів окупаційні війська не мають.

Росіяни активізувалися на 2 напрямках

Як розповів Селезньов, російські загарбники також намагаються активізувати наступальні зусилля ще на 2 напрямках.

Окупанти намагаються тиснути на українські позиції у районі міста Кремінна, що на Луганщині.

Також ворог намагається наступати у напрямку Куп'янська Харківської області.

Однак Збройні Сили України стримують натиск ворога. Ба більше, українські захисники не баряться з відповіддю.

Час від часу окупанти отримують на цих напрямках дуже потужного ляпаса, після якого не так швидко оговтуються,

– наголосив військовий експерт.

Селезньов додав, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії, які атакують на цих напрямках, – це дуже серйозний ворог.

Владислав Селезньов розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео

ЗСУ нищать ворога у величезних кількостях

Тож ситуація на фронті на Сході України залишається дуже складною, там тривають важкі бої.

Але наші захисники тримаються, тримають оборону і нищать ворогів у величезних кількостях,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що у цьому полягає гарна новина. Адже чим більше російських вояків, які вдерлися на нашу землю зі зброєю в руках, ми знищимо, тим ефективнішим надалі буде український контрнаступ.

Ситуація на фронті: коротко