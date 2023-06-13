Є труднощі: у Міноборони розповіли, де тривають запеклі бої та які перешкоди для ЗСУ
Джерело:Ганна Маляр
Збройні Сили України продовжують просуватися під час наступальної операції. Однак наші війська стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами.
Українські захисники просуваються на декількох напрямках. Водночас ворог робить усе, аби утримати захоплені ним позиції.
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Де просуваються ЗСУ
Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на:
- Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів,
- Торецькому напрямку – на 200 метрів,
- Бердянському напрямку від 0,5 до 1 кілометра, площа території взятої під контроль склала до 3 квадратних кілометрів.
У ЗСУ є труднощі
За словами Маляр, російський ворог робить усе, аби утримати захоплені ним позиції: активно застосовує штурмову та армійську авіацію та веде інтенсивний артилерійській вогонь.
Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе,
– розповіла заступниця міністра оборони.
Де тривають бої
Зараз тривають бої в районах:
- Мала Токмачка,
- Новоданилівка,
- поблизу Макарівки на Оріховському напрямку,
- Мар’їнка,
- Ягідне на Бахмутському напрямку,
- Веселе на Лиманському напрямку.
У Білому домі відмовилися давати оцінки контрнаступу ЗСУ
Україна, очевидно, вже розпочала контрнаступальні операції. Це підтвердили, зокрема, і в Білому домі. Однак більше деталей надавати відмовилися.
"Але оцінювати їх має президент Зеленський, а не ми. І також, безумовно, справа Збройних Сил України говорити про втрати і здобутки за окремий день", – заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.