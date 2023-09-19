Окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах. Окупанти намагаються не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Агресор наростив щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Про головне з ранково зведення Генштабу пише 24 Канал.

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Росіяни проводять диверсійну діяльність поблизу кордону

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону.

Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області,

– зазначили у Генштабі.

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Українські воїни ведуть оборону та наступають

Українські захисники ведуть оборону на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наші військові знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Упродовж минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Що відбувається на різних напрямках фронту

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіхів не мав.

Наші військові продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На– російські загарбники вели наступальні дії в районі Мар'їнки, втім, успіхів не мали. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Нанапрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю. Нанапрямку агресор вів наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Успіху не мав. Наші воїни продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

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У Джанкой прибули строковики з Кабардино-Балкарської республіки

Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб'єктів Росії до тимчасово окупованих територій нашої держави. Так, 15 вересня на військовий аеродром у Джанкої прибуло близько 100 строковиків із Кабардино-Балкарської республіки. Їх направили для посилення охорони та оборони цього об'єкта.

Сили оборони завдають потужних ударів по окупаційних військах

Протягом минулої доби наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Окрім того, підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 3 ЗРК, 19 артилерійських засобів і 1 пункт управління.