Ми не відступили ні на метр, – військовий розповів, до яких підступних атак вдаються окупанти

Російські окупанти постійно намагаються застосовувати різні методи. Зокрема, ворог вдається до банзай-атак. Загарбники використовують бронетехніку, всередині якої перебуває велика кількість особового складу.

Однак більшість цих банзай-атак у ворога провалюються. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

Читайте також Ще 980 окупантів і понад 170 одиниць техніки: втрати ворога на 13 червня

Ворог шукає нові методи

Андрій Отченаш зазначив, що для банзай-атак росіяни використовують бойову машину піхоти або іншу бронетехніку, яка обшита у стилі "черепашок". Усередині перебуває велика кількість особового складу. Вони намагаються максимально швидко проїхати до українських позицій та якомога більше наблизитись. При цьому піхота також намагається зайти на позиції ЗСУ.

У більшості випадків ця техніка підривається ще до моменту під'їзду до позицій українських захисників. Тому більшість цих банзай-атак провалюється. Однак є ймовірність, що саме завдяки цим банзай-атакам певній кількості особового складу ворога вдалося зайти у якийсь бліндаж і спробувати там закріпитися.

Наше основне завдання, якщо в них подібна атака відбулася – не дати їм закріпитися на тому чи іншому рубежі та знищити або взяти в полон. Остання їхня така атака призвела до того, що бійці бригади "Рубіж" взяли приблизно 20 окупантів в полон. Наскільки ж величезна кількість особового складу була на самій бронетехніці, скільки було вбито, скільки взяли в полон. Це достатньо потужні втрати,

– підкреслив військовий.

Водночас окупанти під час цих атак намагаються знайти маневри для обману. Наприклад, коли триває цей основний штурм, вони ще посилають малі групи на інші відтинки фронту, щоб відтягнути увагу наших бійців.

"Все-таки ворог достатньо не тупий. Вони дійсно у період нової сучасної війни шукають якісь нові методи. На щастя, у них нічого не виходить. У крайньому разі там, де тримає оборону бригада "Рубіж", ми не відступили ні на метр. Завжди намагаємося проводити якісь диверсійні роботи та знищувати ворога", – наголосив командир.

Що відбувається на фронті: останні новини