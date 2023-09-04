Ситуація гаряча, – у Міноборони розповіли про епіцентр бойових дій

За тиждень ворог обстрілює українські позиції по 8 тисяч разів. Загарбники використовують близько 400 тисяч снарядів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Донедавна епіцентром був Куп'янський напрямок

Маляр зауважила, що загалом на багатьох напрямках на Сході наразі дуже гаряче.

Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тисяч снарядів майже вони використовують,

– зазначила заступниця міністра.

За її словами, ще 2 тижні тому Куп'янський напрямок був епіцентром бойових дій – росіяни докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп'янська. Проте наші бійці зупинили ворога.

"Власне, вони (росіяни – 24 Канал) там, і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках, відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока", – повідомила Маляр.

Вона додала, що щодня на Лиманському напрямку Сили оборони відбивають близько восьми ворожих атак.

"Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями, воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", – пояснила посадовиця.

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Ситуація на фронті: коротко