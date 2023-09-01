Росіяни наступали біля Мар'їнки, а ЗСУ закріплюються на Півдні: карта боїв станом на 1 вересня

Ворог не залишає спроб наступати, проте Силам оборони вдається утримувати позиції. Водночас українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському напрямку.

Російські військові безуспішно намагаються наступати на Лиманському напрямку та поблизу Мар'їнки. Водночас Сили оборони стримують ворога.

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Ворожа армія хоче відновити позиції

Протягом 31 серпня відбулось понад 25 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно – ракетних комплексах противника.

Нанапрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Соснівка, Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Волфине, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки, що на Харківщині. Наворог завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області. Напротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Твердохлібове Луганської області та Роздолівка, Никифорівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

Росіяни намагаються наступати в районі Новоєгорівки: карта

Наворог вдарив авіацією у районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Дружба, Північне Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку: карта

Наворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області. НаСили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

Біля Мар'їнки українські військові стримують ворога: карта

Наворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області. Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: карта

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Мелітопольському напрямку українська армія закріплюється: карта

Загроза авіаційних ударів залишається високою

Нанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.