Успіхи на Бахмутському напрямку та наступ на Мелітопольському: карта бойових дій за 11 вересня

Захисники України продовжують нищити ворога на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Півдні продовжується наступальна операція.

Сили оборони України продовжують вести оборонні операції на сході та наступальну операцію на півдні України. Протягом доби 10 вересня було проведено понад 30 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ утримують ініціативу на Сході, жорсткі бої біля Кліщіївки: карта боїв за 10 вересня

Українські воїни закріплюються на нових рубежах

Напротивник підтримує групу військ, що охороняє державний кордон. Війська ворога проводять активні підривні заходи в прикордонних районах з метою запобігання перекидання наших військ інші напрямки. Наукраїнські воїни мають частковий успіх на околицях Кліщіївки, виштовхують ворога з позицій та закріплюються на нових рубежах. Крім того, окупанти зробили невдалі спроби прорвати оборону Збройних Сил України у Оріхово-Василівці, Кліщіївці та Курдюмівці.

ЗСУ мають успіхи біля Кліщіївки: дивіться карту

НаСили оборони України стримують ворога, проводять штурмові операції та відвойовують українську землю. Наприклад, українські захисники успішно тримають оборону в околицях Кераміка, Авдіївки, Северне, Мар'їнки, Рівнополя, де лише протягом доби 10 вересня ворог зробив близько 20 разів невдалих спроб вивести українські війська з позицій. Усі атаки противника призвели до значних втрат особового складу та техніки для окупантів.

Українська армія стримує ворога поблизу Авдіївки: дивіться карту бойових дій

НаСили оборони України продовжують наступальну операцію. Наукраїнська армія продовжує вести контрбатарейний вогонь, знищувати склади постачання та успішно завдати ударів по тилу противника.

Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться карту

Наусе без змін. За минулу добу під ворожий вогонь потрапили близько 100-х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Протягом доби 10 вересня Повітряні сили України завдали 11 ударів по військах ворога, озброєнню та військовій техніці.