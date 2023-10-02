Ворог намагався повернути позиції біля Вербового та Авдіївки: карта бойових дій на 2 жовтня

Українські військові утримують позиції та продовжують звільняти населені пункти. Водночас росіяни не залишають спроб повернути вже втрачені території на Сході та Півдні, проте їм це не вдається.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.

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Українські військові дають відсіч по всій лінії фронту

Ворог завдав загалом 10 ракетних, 89 авіаційних ударів, 39 атак по позиціях українських військ та цивільних об'єктах України. Під артилерійський обстріл потрапили понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних містах. Росіяни збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області. Напротивник не вів ніяких штурмових дій.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

НаСили оборони відбили ворожі атаки в районі Макіївки.

Сили оборони відбили атаку поблизу Макіївки: дивіться карту

Напротивник безуспішно намагався повернути втрачені позиції в районі Андріївки. Наворог намагався повернути втрачену позицію поблизу Авдіївки, проте успіху не мав. Також українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районах Кераміка, Степове, Авдіївка та Первомайська.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

Наросійські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки. Напротивник намагався штурмувати позиції на околицях Старомайорського, проте успіху не мав.

Карта бойових дій за 2 жовтня: дивіться відео

Наворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції на околицях Новодарівки та Вербового.

Росіяни намагались повернути втрачені позиції: дивіться карту

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на. Українські військові завдають окупаційним силам втрат у живій силі та техніці, продовжують укріплювати позиції та виснажувати противника вздовж всій лінії фронту. Наукраїнські сили ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади постачання та успішно завдають ударів в тилу ворога. Протягом минулої доби Україна завдала 13 авіаударів по зосередженнях військ, озброєнь та військової техніки противника.