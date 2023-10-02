Ворог намагався повернути позиції біля Вербового та Авдіївки: карта бойових дій на 2 жовтня
2 жовтня 2023, 08:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові утримують позиції та продовжують звільняти населені пункти. Водночас росіяни не залишають спроб повернути вже втрачені території на Сході та Півдні, проте їм це не вдається.
Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.
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Українські військові дають відсіч по всій лінії фронтуВорог завдав загалом 10 ракетних, 89 авіаційних ударів, 39 атак по позиціях українських військ та цивільних об'єктах України. Під артилерійський обстріл потрапили понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних містах. Росіяни збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області. На Куп'янському напрямку противник не вів ніяких штурмових дій.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Лиманському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки в районі Макіївки.
Сили оборони відбили атаку поблизу Макіївки: дивіться картуНа Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався повернути втрачені позиції в районі Андріївки. На Авдіївському напрямку ворог намагався повернути втрачену позицію поблизу Авдіївки, проте успіху не мав. Також українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районах Кераміка, Степове, Авдіївка та Первомайська.
Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться картуНа Мар'їнському напрямку російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку противник намагався штурмувати позиції на околицях Старомайорського, проте успіху не мав.
Карта бойових дій за 2 жовтня: дивіться відеоНа Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції на околицях Новодарівки та Вербового.
Росіяни намагались повернути втрачені позиції: дивіться картуСили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Українські військові завдають окупаційним силам втрат у живій силі та техніці, продовжують укріплювати позиції та виснажувати противника вздовж всій лінії фронту. На Херсонському напрямку українські сили ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади постачання та успішно завдають ударів в тилу ворога. Протягом минулої доби Україна завдала 13 авіаударів по зосередженнях військ, озброєнь та військової техніки противника.