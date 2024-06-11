Росіяни хочуть прорвати фронт: військовий оглядач охарактеризував дії ворога

Російські окупанти намагалися просунутися вглиб на Харківському напрямку. Ймовірно, так вони хотіли "скувати" українські сили та змусити командування перекинути резерви на цю ділянку фронту.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Андрій Харук, зауваживши, що з погляду зовнішнього спостерігача можна констатувати, що окупанти не досягли своєї цілі. Якщо частина резервів і була перекинена, то лише незначна.

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Яка мета Росії

Ворог хотів, щоб стратегічні резерви України направили на північний напрямок. Але туди могла потрапити хіба що частина наших сил, тому "оголення" інших ділянок фронту не відбулося.

"Росіяни змогли просунутись, закріпитися на кілька кілометрів в глибину території України й наразі все. З огляду на ті повідомлення, які ми маємо про Вовчанськ, то там Сили оборони мають певні успіхи", – зауважив військовий оглядач.

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Проте зараз ми дізнаємось досить неприємну інформацію про посилення штурмів на Донбасі, зокрема у напрямку Краматорська. Ймовірно, окупанти вирішили, що настав час спробувати досягти успіху саме там, поки увага звернена до Харківщини.

"Росіяни не можуть добитися успіху у вигляді прориву нашого фронту. Вони ввели в дію всі види конвенційного озброєння, які тільки мали. Всю свою оперативно-тактичну авіацію, єдине, що в них ще залишилось – це тактична ядерна зброя", – підкреслив Андрій Харук.

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