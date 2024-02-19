У полі складно просуватися: військовий оглядач припустив дії росіян біля Авдіївки

Українські військові відійшли від Авдіївки Донецької області. Однак далі на окупантів знову чекають готові лінії оборони.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Авдіївка – це було здебільшого політичне завдання окупантів.

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Що окупанти робитимуть далі

Як наголосив Коваленко, на півночі за кілька десятків кілометрів перебуває Костянтинівка. Це знову-таки готові лінії оборони, на яких окупанти зазнаватимуть величезних втрат.

Це більше політичне для них питання. Дійсно, вони можуть розглядати Авдіївку як подальший напрямок для просування, як варіант, на Костянтинівку. Але там багато кілометрів на північ. Вони в полі не зможуть просуватися так, як в місті. Це – укріпрайон. Рубежі, лінії оборони. Їм не вдасться одразу прорвати лінію оборону і вийти на Костянтинівку,

– сказав Коваленко.

Найімовірніше, на цьому напрямку знову будуть позиційні бойові дії з невеликим просуванням. Все залежить від того, яку кількість особового складу та техніку залучать окупанти далі на цьому напрямку.

Також на захід від Авдіївки є Покровськ, Селидове тощо. Але це також українські оборонні рубежі.

Це переважно будуть бойові дії саме в польових умовах, де росіяни знову будуть зазнавати суттєвих втрат. Допоки окупанти продовжували бойові дії в польових умовах навколо Авдіївки, то не мали якогось результату. Як тільки вони перейшли до міських боїв, в них почав з'являтися результат. Якщо глянемо на ситуацію в польових умовах, то Бердичі, Тоненьке, Степове, Сєверне – вони досі не під контролем окупантів. Все це вказує на те, що в польових умовах для них просування достатньо складне,

– підкреслив Коваленко.

Ситуація на фронті: коротко