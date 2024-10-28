Йшли у штурм з бронетехнікою та танками: на Курахівському напрямку відбили атаку окупантів

Росія не залишає спроб захопити українські позиції та повернути вже втрачені раніше території. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч.

На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку росіян. Вдалося знищити значну кількість бронемашин.

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Росіяни потрапили у смертельну карусель

Загарбники намагаються кількістю прорвати оборону 79 бригади. Цього разу штурмувати позиції наших військових виїхало одразу 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.

Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни – наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни зазнали втрат під час спроб штурму. Наші воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів ліквідовано, ще 23 зазнали поранень.

Ситуація на фронті залишається непростою. Найскладнішими напрямками є Покровський та Курахівський. Росіяни також ведуть бойові дії в Селидовому та наближаються до Дніпропетровської області.