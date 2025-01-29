Інтенсивність штурмових дій ворога починає спадати, – DeepState
- Інтенсивність штурмових дій Росії починає спадати, але все ще залишається на високому рівні.
- У січні найбільша кількість атак припадає на Покровський напрямок – 44%, Курський – 13%, Лиманський – 10%.
- Українські воїни ліквідували понад 830 тисяч окупантів станом на 29 січня 2025 року.
Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Росія не полишає спроб захопити нові українські території, а наші воїни дають ворогу відсіч.
Інтенсивність штурмових дій Росії починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Дивіться також Нові карти Генштабу змусили ISW переглянути лінію фронту в Україні: де просунулися окупанти
Ворог зазнає втрат
Найбільша кількість атак припала на другу половину грудня. Потім відбувся відносний спад. Аналітики відзначили, що ворог з кінця листопада намагається утримувати велику інтенсивність атак, яка переривалася тільки після Нового року.
Ворог зазнає великих втрат, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань,
– мовиться в повідомленні.
В розрізі місяців ситуація з атаками наступна:
- листопад – 5205;
- грудень – 6247;
- січень (по 27.01) – 4304.
У січні 44% всіх атак припадає на Покровський напрямок, 13% – на Курський і 10% – на Лиманський.
Українські воїни ліквідували понад 830 тисяч окупантів станом на 29 січня 2025 року. За минулу добу ліквідували понад 1600 загарбниів.