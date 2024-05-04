"Готуємося до найгіршого сценарію": командир підрозділу 3-ї ОШБр про ймовірність наступу Росії

Командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов розповів, що станом на зараз на полі бою російські загарбники намагаються "промацувати" ситуацію. Водночас його бійці готуються до найгіршого сценарію.

За словами Волохова, у його підрозділі наразі готуються до чергової спроби Росії повторити масову атаку на різних ділянках фронту. Бійці намагаються випереджати ворога принаймні у плануванні своїх дій.

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Намагаються промацувати позиції українських військових

Яку тактику зараз застосовують росіяни? Це про те, що я відчуваю, чую від своїх товаришів, які знаходяться на інших ділянках. Намагаються промацувати, де можна рухатися, де не можна,

– розповів командир підрозділу.

Микола Волохов також додав, що особливих успіхів у цьому промацуванні російські загарбники станом на зараз не мають, у ворога поки виходить лише "посадочка туди, посадочка сюди". Водночас він та його команда готуються до найгіршого сценарію.

За його словами, йдеться про ймовірність того, що Росія повторить спробу масової атаки на "різних фронтах" із метою суттєвого просування вглиб України. Тому, бійці аналізують максимальні можливості ворога, а не найбільш вірогідні його дії.

"І діючи так – це і на війні, і в бізнесі універсальний підхід – думаємо, як випереджати ворога принаймні у плануванні своїх дій. А буде воно м’якше, ніж максимальні можливості, – ну то і гарно", – додав він.

Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей