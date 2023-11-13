Росіяни здатні наступати на одній ділянці: ідуть уперед лише піхотою

Завдяки значному людському ресурсу російські окупанти мають змогу наступати. Однак дуже повільно і лише на якійсь одній ділянці фронту.

Засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, що найбільше можливостей для наступу ворог має саме на Сході.

До теми Можливості для ЗСУ: чи можуть росіяни поступитися південним фронтом, щоб вберегти східний

"Реально наступати вони можуть лише на одній ділянці фронту. Це Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка або Куп'янсько-Лиманський напрямок", – перелічив Нарожний.

Чому росіянам легше наступати на Сході: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, росіянам простіше наступати на Сході, тому що там дуже близько до державного кордону. Вони можуть перекидати особовий склад, боєприпаси – усе, що їм потрібно для атаки.

На Півдні ж ворогу сутужно через великі проблеми з логістикою. Йому дуже бракує боєприпасів.

Яким способом просуваються росіяни

"На жаль, у ворога є величезна кількість людських ресурсів. Вони кидають в атаки купу людей, які проходять 20–50 метрів і окопуються. У такий спосіб вони просуваються – дуже повільно, але просуваються", – пояснив Нарожний.

Якщо ворог перекине свої війська з Півдня, тоді втратить його, але зможе атакувати на Сході.

Сили оборони здатні зупинити російських окупантів завдяки практично незмінній з 2014 року лінії зіткнення. Крім того, потрібно будувати укріплення – другу, третю, четверту лінії оборони.

Ситуація на Сході: останні новини