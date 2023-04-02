Росіяни обороняються наступом: полковник ЗСУ спрогнозував подальші дії окупантів

Ворог продовжує активні дії на лінії фронту. Окупанти намагаються не показувати значні втрати та неможливість просуватися через несприятливі погодні умови.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор. За його словами, вже за декілька тижнів українські захисники зможуть показати свою міць противнику на повну силу.

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Природа проти росіян

Роман Світан повідомив, що упродовж останніх днів на Донбасі була вкрай несприятлива погода: сніг, паморозь та дощі.

Руху росіян перешкоджає з одного боку погода, з іншого боку вони обточуються, втрачають багато військ, проходить певне перегрупування,

– пояснив він.

На його думку, в основному російські генерали відводять розбиті частини, натомість поповнюють особовий склад лінійними підрозділами.

Натомість "вагнерівців" стає все менше. Ймовірно, російське керівництво має намір повністю знищити ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається наступати

Роман Світан зосередив увагу, що кількість наступальних дій ворога трішки зменшилася, скоріше за все через погоду.

За його словами, поки не видно, що росіяни переходять на оборонні позиції.

"Річ в тому, якщо вони зупинять рух, припинять виконувати певні наступальні дії, навіть без просування, то їм доведеться відходити", – розказав він.

Військовий експерт наголосив, що це десятки кілометрів.

Найкраща оборона – це наступ. Це приблизно те, що вони зараз роблять,

– зауважив він.

На його думку, противник вже за декілька тижнів, тобто коли земля підсохне, все ж буде підтягувати техніку та робитиме спроби просуватися.

ЗСУ готуються нищити окупантів

Роман Світан повідомив, що кількість артилерійських атак з боку росіян суттєво не змінилася. Натомість збільшилося застосування авіації.

"Оптимізму поки я не бачу", – пояснив він.

Військовий експерт звернув увагу на те, що все одно росіяни до кінця березня втрачатимуть сили. До того ж вони буквально підставляють свої фланги під удар ЗСУ, просуваючись у бік Слов'янська.

Світан переконав, що українські військові теж чекають на сприятливу погоду, щоб використовувати важку техніку. Саме ці дії розв'яжуть Бахмутське питання.

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