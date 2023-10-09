Росіяни – в обороні: військовий експерт схарактеризував події на фронті
На російсько-українському фронті зміни. На Сході ворог перекидає нові сили з метою контратак, а на Півдні – стоїть скований в обороні.
Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, як розвиваються події на різних напрямках і чи варто очікувати пожвавлення.
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На Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватись на південних флангах. Водночас російські окупанти намагаються посилити північні фланги – перекидають туди живу силу та техніку.
Вони виходять на те, щоб зупинити наші штурмові дії, щоб ми перейшли в повноцінну оборону, а вони атакували,
– пояснив Мусієнко.
За його словами, з цією самою метою ворог активізувався на Куп'янському і Лиманському напрямках.
Росія хоче затягнути час
Наступальні дії окупантів на Сході спрямовані не на те, щоб отримати великі територіальні здобутки, а щоб максимально затягнути час, перебуваючи у війні.
Війна заради війни,
– констатував Мусієнко.
Для цього країна-агресорка кидатиме в бій максимальну кількість людей.
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Тим часом на Півдні росіяни стоять в обороні. Захисники повністю скували їхні дії та продовжують шукати "цікаві" об'єкти для ураження – штаби, склади зі зброєю. Однак більшого на зиму очікувати не варто.
"Завдання сковувати також вимагає сил і ресурсів. Ворог час від часу переходить у контратаки", – зазначив Мусієнко.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Протягом доби 8 жовтня українські військові мали успіхи в районі трьох населених пунктів на Донеччині й Запоріжжі. Росіяни зазнають втрат.
- Аналітики ISW зазначили, що ворог робить усе можливе, щоб сповільнити просування Сил оборони України на Запоріжжі. Зокрема, мінує територію в районі Роботине – Вербове.
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог намагається імітувати активність на лівому березі Херсонщини. За її словами, 8 жовтня ЗСУ знищили сім човнів з російськими ДРГ.