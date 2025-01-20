Україна відновила деякі позиції, Росія просунулась на Харківщині, – DeepState

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях.

Росіяни просунулись біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Україна відновила позиції

Відомо, що Сили оборони України відновили позиції поблизу двох населених пунктів. Мовиться про Махнівку та Зеленівку.

Ситуація біля Зеленівки: дивіться карту

Водночас Росія також не припиняє просуватись. Зокрема, ворог просунувся в Тернах.

Ситуація в Тернах: дивіться карту

Також відомо про просування у районі Дворічної, біля Колодязів та Слов'янки. Українські військові роблять все можливе для стримування ворога. Росія ж зосередила свою увагу на східних напрямках.

Росіяни просунулись біля Дворічної: дивіться карту

Вже тривалий час Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Головком Олександр Сирський у інтерв'ю наголосив, що українська армія робить все, аби не допустити захоплення Покровська.