"Брудна бомба" з шантажу на Каховській ГЕС і приречених "мобіків": як Росія готується до провалу

День за днем відчай Кремля стає все помітнішим. Від "візьмем Київ за 3 дні" за 8 місяців Росія перейшла до створення ліній оборони на своїй території. Водночас Москва намагається всіма силами показувати, що все "іде за планом", хоч це далеко не так.

Своїми думками зодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про ситуацію на фронті, причини шантажу на Каховській ГЕС і приречених російських мобіків та проблеми Ірану – читайте далі.

Варте уваги ЗСУ диктують свої умови на полі бою: у чому успіх масштабного контрнаступу на Сході України

Росіяни почали укріплення оборонних позицій на багатьох напрямках – зводять протитанкові рови та копають окопи. Однак тут є цікава деталь – роблять це росіяни подалі від фактичної лінії фронту і навіть в російських прикордонних регіонах. Аналітики запевняють, що таким чином росіяни хочуть не допустити прориву ЗСУ, але і самі не дуже готові йти вперед.

Тим часом на Херсонщині окупанти продовжують відступ, але він супроводжується новими фейками, зокрема міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що нібито Україна готує удар "брудною бомби" або застосування ядерної зброї малої потужності. Якби це абсурдно не звучало, але ми з вами знаємо, що Кремль часто намагається звинуватити Україну в тому, що робить сам. Водночас аналітики відзначають, що удари по українській енергетиці мають на меті не лише спробу залякати українців, але й змусити Україну витрачати менше грошей та зусиль на контрнаступ.

Тож, про останні події на фронті за сьогоднішній день ми з вами далі і поговоримо.

Нашестя іранських дронів: окупанти продовжують атакувати енергооб'єкти

Росіяни продовжують спроби завдання ударів по українській енергетиці. Зокрема, за даними обласних військових адміністрацій, минулої ночі російські загарбники атакували Сумщину мінометами та "Градами". Запоріжжя опинилося під атакою дронів-камікадзе Shahed-136, але безрезультатно. Параллельно ворог вів вогонь по навколишніх населених пунктах ракетами С-300. Пошкоджені приватний будинок та приміщення школи.

На Дніпропетровщині після опівночі над Нікопольським районом українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. На Харківщині протягом минулої доби ворог обстрілював Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Також вночі ворог атакував Миколаївщину іранськими дронами-камікадзе, 14 з них збили на території області.

Вночі Миколаїв зазнав ворожого обстрілу ракетами типу С-300 – одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок.

Тож, можемо підсумувати – загалом минулого вечора росіяни запустили з території окупованого Криму 16 іранських дронів-камікадзе і всі 16 були збиті Повітряними силами ЗСУ. І, схоже, не надто росіянам допомагають навіть іранські інструктори, які точно є на території Криму. Втім, все одно це залишається загрозою, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.

Окрім того, за даними Центру національного спротиву, іранських інструкторів привезли також і до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні. Також за даними Спротиву, росіяни повністю взяли під свій контроль низку аеродромів на території Білорусі. Тож, цілком імовірно, що кількість запусків дронів з території Білорусі може зрости.

Водночас міністерство оборони Білорусі сьогодні хизувалося фотографіями, на яких зображено, як вони зустрічають з хлібом-сіллю російських військових. Тож, посилення так званого регіонального угруповання військ продовжується, а Білорусь все більше стає схожою на звичайний полігон для росіян.

Втіv, повернімося до дронів-камікадзе, якими росіяни б’ють по нашій енергосистемі. Командування Повітряних сил ЗСУ запевнило, що починаючи з 13 вересня, станом на сьогодні, наші військові збили 273 іранських дронів Shahed-136. Водночас Росія застосовує проти України не лише їх, тож ППО працює на межі.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія застосовує проти України дві модифікації Shahed – 136 та 131. Остання ж, є меншою за іншу модель та має невелику бойову частину. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої шкоди. Водночас наші військові збили ще 4 ударні дрони "Мохаджер-6". Один з них вцілів, його наразі вивчають наші фахівці. Тобто можемо констатувати, що Росія вже використовує проти України, як мінімум, 3 модифікації іранських дронів. І на жаль їх кількість може збільшитися.

Іран та Росія – союзники у воєнних злочинах проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових. Він запевняє, що Іран прямо зараз активно виготовляє безпілотники саме для російських терористів. Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Варто пригадати, що раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Ба більше, Україна, разом із Великою Британією, Францією та Німеччиною звернулися до ООН з вимогою провести розслідування щодо військових зв’язків Ірану та Росії. Така співпраця порушує, мінімум дві Резолюції ООН – Резолюцію щодо Іранської ядерної проблеми, яка забороняє Ірану вести торгівлю зброєю, відповідно всі хто в цьому замішаний мають бути покарані, і Резолюція ООН про захист цивільної інфраструктури від терористичних атак, чим зараз і займається Іран та Росія на території України. Відомо що відповідне розслідування вже почалося.

Однак іранському режиму варто боятися ще й власного народу, який протестує вже місяць. І напередодні в Білому домі, схоже вирішили підтримати протест. За даними CNN Білий дім веде переговори з мільярдером Ілоном Маском про створення в Ірані супутникового інтернет-сервісу Starlink, адже іранський режим глушить інтернет в тих регіонах, де відбуваються протести. Тож, Starlink дозволить активніше координуватися протестуючим, адже такий інтернет іранський режим заглушити не зможе.

І от сьогодні Іран вирішив вдати із себе ображеного. Іранська влада заявила, що подасть судовий позов проти Сполучених Штатів, звинувативши їх у "прямій причетності" до протестів, що охопили країну. Тегеран також попередив, що і Саудівська Аравія "не будуть проігноровані судовою системою Ісламської Республіки" через їхню роль у розміщенні та підтримці телевізійних мереж, таких як BBC Persian та Iran International, які, як стверджують іранці, закликали протестувальників до "знищення державної та приватної властивості". Однак така реакція Тегерану говорить, що режим аятоли не на жарт злякався, що протест, за підтримки ззовні може перерости у щось більш радикальне.

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Втім, зрештою, Іран продовжує допомагати Росії і Україна має облаштувати закриття неба від атак дронів-камікадзе. В американському Інституті вивчення війни, певні, що на тлі провалів на полі бою, росіяни ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе по енергетичній інфраструктурі намагаються, по-перше, знизити рішучість України до боротьби і, по-друге, змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури замість того, щоб спрямувати ці ресурси на контрнаступи України на Сході та Півдні. Простіше кажучи, в Кремлі сподіваються, що влада в Києві буде змушена кидати всі ресурси та гроші на відновлення енергосистеми та проситиме у Заходу системи ППО, замість наступальної зброї. Отже, в цій стратегії Кремль сподівається, що ЗСУ будуть змушені сповільнити контрнаступ по всім напрямках, що дозволить росіянам виграти час на укріплення оборонних позицій та перекидання військ з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Однак на думку аналітиків така стратегія стає все більш програшною, адже вона не впливає на ситуацію на полі бою і росіянам вже доводиться виправдовуватися на полях ООН, чому їх безпілотники б’ють по цивільній інфраструктурі.

Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя 22 жовтня заявив, що російські безпілотники вражають лише цивільні цілі в Україні, тому що український оборонний вогонь нібито змінює курс безпілотників, що є дивним визнанням провини,

– відзначили аналітки.

Звісно, нам доведеться пережити певні незручності через брак електроенергії. Втім, всі ми прекрасно розуміємо, що наші страждання – це ніщо у порівнянні з тим, що переживають наші захисники на передовій! Тож, задля підтримки ЗСУ, ми маємо триматися і не панікувати. Бо вони не панікують, а планомірно звільняють нашу землю від загарбників. Тим паче, за словами президента Зеленського, попри постійні атаки по енергосистемі УКраїни, наші захисники поступово просуваються вперед.

"Брудна бомба" від Шойгу – чи може Кремль готувати підняття ставок

І, напевно, в Росії почали розуміти, що удари по енергосистемі не приносять бажаного результату. Відтак Кремль, схоже, готується до нових терактів. Зокрема, сьогодні, так званий, міністр оборони Росії Сергєй Шойгу провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Під час розмови Шойгу заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби". Раніше російські пропагандисти з посиланням на нібито свої джерела повідомляли, що буцімто українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію.

Пропагандисти вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану". Рупор Кремля запевняє, що робота над "брудною бомбою" нібито перебуває на завершальній стадії. Ба більше, пропагандисти повідомили, що нібито Офіс Зеленського негласно контактує з представниками Великої Британії щодо "можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".

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Звісно такі заяви можуть викликати сміх, але насправді Кремль завжди намагається звинуватити Україну в тому, що планує зробити сам. Тож, не виключено, що Кремль дійсно розмірковує над таким сценарієм у разі провалу відступу на Херсонському напрямку, або ж готує підґрунтя для теракту.

Однак, варто розуміти, що у таких абсурдних заявах є і позитив, адже росіяни явно панікують і намагаються створити всі умови, аби не допустити значного прориву ЗСУ. Втім, це далеко не завжди у них виходить. А якщо говорити про Херсонщину, то там росіяни створюють низку ризиків, аби виграти час для відступу на лівий берег Дніпра. При чому аби зробити це так, щоб ЗСУ їх не наздогнали. Зокрема, за даними речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські війська поступово залишають населені пункти і переформатовують свої підрозділи, щоб сконцентруватися на обороні у Херсонській області.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти залишили населені пункти Чарівне та Чкалове. Вони переміщують війська, аби ущільнити оборону на тих напрямках, які прикривають поступовий відступ.

Окупантам немає звідки там очікувати підтягування логістики. Тому вони концентруються в іншому напрямку, який ми не озвучуємо. При тому росіяни поступово залишають населені пункти і передислоковуються. Це і говорить про ту саму гнучкість лінії фронту, яку ви побачите дуже скоро на картах,

– заявила Гуменюк

"Здоров'я загиблим": мобілізовані на Херсонщині приречені

Окрім того, Росія продовжує закріплювати свої позиції на лівому березі Дніпра після евакуації з правого. Відповідно це послаблює лінію оборони на правому березі і ЗСУ постійно просуваються вперед. Однак через те, що перекидати війська росіянам швидко не вдається, то вони і продовжують шантажувати тим, що ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що окупанти самі ж замінували об'єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим. Тобто, загроза підірвати ГЕС – це і є їх прикриття для відступу. За словами Гуменюк, росіяни наразі переміщують на лівий берег різні елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом "кого не шкода".

І це цікавий момент, адже, навіть російські, так звані, воєнкори, задаються питанням – а як Кремль планує евакуювати ті війська, які наразі на передку намагаються прикривати відступ офіцерів та елітні підрозділи? Самі подумайте – добре, поки що мобілізоване гарматне м’ясо прикриває відступ, але коли вся ця еліта буде перекинута на лівий берег, що робити з мобіками? Їх хто прикриватиме? Відповідь проста – ніхто, вони йдуть на вірну смерть.

Намагаються прикрити свій відступ росіяни і в інший спосіб. За даними Центру національного спротиву, російські загарбники у Херсоні блокують зв'язок і демонтують обладнання з телецентру, щоб завадити місцевому піділлю передавати інформацію Збройним Силам України. Ба більше, таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати мешканців Херсона, аби ті не мали доступу до реальної інформації про просування ЗСУ.

Від бліцкригу до оборони Бєлгорода: як росіяни готують укріплення

Втім, це ще не все. Виявилося, що окупанти наразі активно будують укріплення фактично по всій лінії фронту. Хоча, правильніше буде сказати – далеко в тилу від лінії фронту. Так, стало відомо, що російські окупанти на Луганщині активно будують оборонні протитанкові укріплення, щоб інтергувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ. Ще 19 жовтня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" оборони в Луганській області. Але тут з’являються цікаві деталі.

Річ у тім, що росіяни будують лінію укріплення не по лінії фронту, а частково слідуючи лінії контролю 2015 року. Тобто по лінії тих територій, які були захоплені до 24 лютого, ігноруючи північ Луганщини.

Та і це ще не все. Губернатор прикордонної з Україною Курської області Росії Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні. Ба більше, вже анонсовано і третю лінію оборони в регіоні. І отут розбіжності всередині Кремля, а головні плани Москви, розкрив "кухар путіна" Пригожин, який знову накинувся на міноборони Росії. Пригожин заявив, що Кремль намагається зберегти свої обмежені рамки війни, а не готоується до наступів.

І оце цікавий момент. Тож, план укріплень захищатиме кордон між Бєлгородською областю Росії та Сумською, Харківською та Луганською областями України, але, не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення. Сегмент оборонних укріплень по лінії Луганськ – Донецьк захищатиме лише територію Луганської області, яку росіяни окупували до 24 лютого. Лінія оборонних споруд охоплює лише деякі новоокуповані населені пункти, такі як Лисичанськ, Золоте та Попасна, але не включає Кремінну та Сєвєродонецьк. Тобто росіяни, схоже, вже не впевнені в здатності Росії захистити населені пункти на північ від Лисичанська, таких як Кремінна та Сватове, а тому намагаються закріпитися на тих позиціях, які, як вони вважають, ще можна утримувати.