Не лише західна техніка та зброя: що потрібно для успішних дій в обороні
Україна посилює оборонні лінії на фронті та у прифронтовій зоні. Але не все тут залежить лише від нас. Багато чого залежить і від міжнародних партнерів.
Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що Україна посилено працює над побудовою оборонних споруд. Але, звісно, самих оборонних ровів та укріплень недостатньо. Потрібні також люди.
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Оборона – комплексне питання
Як наголосив Кузан, Україна виконує своє "домашнє завдання". Ведеться оборонна робота. Усі вже бачили кадри з фронту, де зводять додаткові укріплення, ставлять "зуби дракона" тощо.
Чи достатньо цього? Звісно, що ні. Але зрозуміло, що оборонних споруд не буде достатньо протягом усієї війни. Завжди потрібно укріплювати споруди та будувати прифронтову інфраструктуру,
– зазначив Кузан.
Окрім того, потрібно наситити оборонну лінію людьми. Адже не самі по собі укріплення зупиняють ворога. А озброєні люди, які відбивають атаки окупантів. Тому надзвичайно добре, що в Україні запустили рекрутинг, аби добирати людей в Сили оборони.
Україна поступово виконує домашнє завдання. Будує укріплення, рекрутує людей. Інша справа – чим їх озброїти. Ось це питання до наших західних партнерів. Зброя та техніка – їхня сфера відповідальності,
– зауважив Кузан.
Ситуація на фронті: коротко
- Президент Володимир Зеленський прокоментував новий можливий російський наступ. Він може початися вже наприкінці весни – на початку літа 2024 року. Зараз Україні потрібна військова допомога.
- Аналітики ISW вважають, що окупанти можуть зосередитися на лише на одному напрямку – Донецькій області. Через обмежені ресурси вони не зможуть наступати одразу на кількох ділянках.
- Станом на 2 квітня Росія вже втратила понад 443 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 6998 ворожих танків, 13350 бойових броньованих машин, 11112 артилерійських систем, 1023 РСЗВ тощо.