Яка мета активності росіян на Лимано-Куп'янському напрямку: Череватий назвав головну причину

Українські військові впевнено тримають оборону і на Лиманському, і на Куп'янському напрямках. Ситуація там абсолютно контрольована.

Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий. За його словами, російські окупанти мають хорошу логістику на цих напрямках.

Дивіться також Путін йде на Захід, або Випалена земля: рашисти хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах

Ще раніше вони намагалися атакувати там під час так званого "зимового наступу". Але ніяких успіхів загарбники не досягнули.

Україна впевнено тримає оборону

Як наголосив Череватий, зараз українські військові перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. А на Лимано-Куп'янському – впевнено тримають оборону. Ворог намагається атакували, але його зупиняють різними засобами.

На Лимано-Куп'янському напрямку тримаємо оборону. Активно спостерігаємо за тим, як ворог намагається атакувати. Вчасно зупиняємо все вогнем артилерії та іншими засобами ураження. За потреби зупиняємо в ближньому бою,

– розповів Череватий.

Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

На цьому напрямку окупанти використовують штурмові роти "шторм z". Однак це не можна порівняти з тими ж атаками, які раніше були на Бахмутському напрямку від вагнерівців. Та й вдало організована оборона не дає окупантам розвинути щось системне.

Атакують, відбиваємо, вони готують, а потім знову атакують – і ми відбиваємо. Контрольований процес. Ми постійно спостерігаємо та готуємося до відбиття будь-яких штурмових дій. Те, що робив "Вагнер" на Бахмуті – такої інтенсивності атак, безперервності зараз немає,

– зауважив Череватий.

Втрати Росії у війні проти України: коротко