Ситуація стабілізувалась: що відбувається на найгарячіших точках фронту Донеччини

Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр. Вони використовують різні відволікаючі маневри, щоб українські Сили оборони перекидали резерви на інші напрямки.

Ситуація біля Часового Яру залишається напруженою, однак останні кілька днів дещо стабілізувалась. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп.

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Стабілізація фронту

Давид Шарп припустив, що ворог має сподівання, що ці відволікаючі маневри полегшать йому завдання під Часовим Яром, Очеретино чи у напрямку Курахового, які є пріоритетними для загарбників. Крім того, окупанти дуже надіються, що допоміжні наступи також принесуть успіхи.

Однак ми спостерігали, що в останні дні обстановка у районі Часового Яру та Очеретиного, які є найбільш напруженими ділянками, стабілізувалась. Хоча й не перестала бути напруженою. Якихось серйозних успіхів у російської армії нема. Фронт там стабілізувався,

– підкреслив він.

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