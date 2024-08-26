Ворог штурмує напрямок і вдень, і вночі: яка ситуація у самому Покровську

Окупанти постійно намагаються наблизитись до Покровська. Росіяни штурмують фактично цілодобово. Завдання ЗСУ на Покровському напрямку не тільки відбивати піхотні штурми загарбників, а також не дати можливості ворогу підтягнути свою артилерію ближче до міста.

Українські захисники намагаються максимально контролювати усі підходи техніки для російської армії. Про це 24 Каналу розповів офіцер 58 ОМПБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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"Робота проводиться. Наші пілоти намагаються максимально контролювати всі ці під підходи техніки, які можуть підвезти і БК, і ту ж артилерію. Гаряче практично вдень та вночі, безперервно", – сказав він.

Величезні втрати ворога

Сергій Цехоцький зазначив, що російські військові знають, що позиції перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Водночас ворог все одно кидає туди групу з 10 окупантів, її ліквідовують за десятки хвилин, і далі йде нова група загарбників. На Покровському напрямку так постійно.

Сьогодні зброя перегрівається від кількості цих штурмів, від ліквідованих окупантів. Це вдень і вночі. Втрати щодо ліквідованих окупантів і, на жаль, наших поранених наших дійсно відрізняються у десятки разів,

– підкреслив військовий.

Евакуація цивільних з Покровська

Офіцер 58 ОМПБр імені Якова Гандзюка зауважив, що чимало цивільних залишається у Покровську, бо дуже вірять у ЗСУ. Однак він закликав місцевих виїжджати звідти.

Бажано, щоб всі цивільні виїхали. Нам буде краще та вільніше працювати і не наражати на ризики. Коли вже буде дуже гаряче, тоді вони точно будуть намагатися виїхати. А це вже загроза життю і так далі,

– пояснив Цехоцький.

Кожен може евакуюватись з Покровської громади. Влада, рятувальники, волонтери постійно допомагають людям виїхати, надають транспорт, підвозять людей.