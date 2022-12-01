Скільки росіян вийшло з правого берега Херсонщини: полковник ЗСУ назвав цифру

Ситуація на фронті на Сході України залишається напруженою. Росіяни посилили свої атаки на Донецькому напрямку, підтягнувши додаткові сили з Херсонщини.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, до окупантів на Донеччині приєдналися саме ті російські частини, які кілька тижнів тому покинули правий берег Дніпра на Херсонщині.

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Завдяки цьому збільшилася не лише кількість живої сили, а й техніки окупантів.

Зараз майже вдвічі зросла кількість атак російських військ. Також бачимо збільшення вдвічі кількості артилерії та саме артилерійських уражень. Це результат того, що ми випустили росіян з правобережжя Херсонщини,

– зазначив Світан.

Як Росія використала військових, яких вивела з правобережжя Херсонщини

За словами військового експерта, не можна було дозволяти окупантам тікати з правого берега Дніпра. Втім, їм все одно вдалося вийти, адже вони оголосили так звану "евакуацію" і фактично прикривалися цивільним населенням.

З правого берега вийшли майже 2 дивізії – це близько 20 тисяч людей. Можна вважати, що на лівий берег вийшов цілий корпус,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами, ці російські частини розділилися. Військове керівництво Росії розкидало окупантів на різні напрямки.

Одна група – в основному мобілізовані – залишилися на лівобережжі Херсонщини. Також їх підтягнули до Запорізького фронту.

Ще одна частина вирушила на Луганськ.

Основний кістяк російських сил з правобережжя Херсонщини відвели до Маріуполя, доукомплектували та кинули на Донбас. Ці війська розтягнулись від Вугледара до Сватового. Також окупанти коштом цих сил прикрили свої тили у районі Щастя та Старобільська.

ЗСУ отримали підсилення під Бахмутом

Як зазначив військовий експерт, водночас ЗСУ на Донецькому напрямку також отримали підсилення.

"Туди підійшли наші частини з правого берега Дніпра, а також невикористані резерви. Відбулася ротація і вже свіжі частини посилюють наші війська зокрема у районі Бахмута", – розповів Світан.

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