ЗСУ успішно відбили штурми окупантів біля Бахмута – ті з втратами відійшли

Наші підрозділи продовжують успішно завдавати окупантам втрат, які російській армії все важче поповнювати, особливо у живій силі.

Сьогодні, 27 липня, наші захисники та захисниці відбили кілька ворожих штурмів. Зокрема росіян вдалося відігнати від Бахмута.

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Наші воїни завдають ворогу шалених втрат: що відбувається на фронті

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут. На напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я, що довкола Бахмута, проте українські воїни успішно зупинили загарбників й ті відійшли з втратами. Також росіяни вели штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, а також у населеному пункті Берестове, проте після втрат їм нічого не залишалося, як відійти.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії, щоб утримати зайняті рубежі та не допустити просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії. В районі населеного пункту Пасіка розвідувальна ворожа група намагалась викрити позиції наших військ, але для ворога все було безуспішно – група знешкоджена.

Росіяни використовують заборонені боєприпаси

Зазнаючи втрат, російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні й касетні боєприпаси. Ці порушення системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій.

Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча. А поки що наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі,

– розповіли у Генштабі.

Тим часом в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує прикривати сухопутні угруповання ворога ті ізолювати зону ведення бойових дій. Просто зараз за пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Масовані обстріли українських міст продовжуються

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, проте на інших напрямках досить гаряче. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти із різних озброєнь.

Зокрема на Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області.

підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник. На Слов’янському напрямку вороги використовували артилерію поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

вороги використовували артилерію поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки.

ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого й завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

окупанти обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого й завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли в районах Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Також росіяни завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

були обстріли в районах Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Також росіяни завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського. На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Тож противник обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна, а також завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

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