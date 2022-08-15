Шість угруповань: в ISW докладно проаналізували розташування військ загарбників в Україні

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Згідно з відомостями аналітиків, на території нашої держави діють шість угруповань військ ворога.

І хоч російські загарбники щоденно зазнають чималих втрат, це не заважає ворогові регулярно поповнювати свої війська. Розповідаємо, де саме розташовані ці угруповання окупантів, та хто до них залучений.

Читайте також Нічний обстріл Харківщини, росіяни уже бояться повісток: головне за 173 день війни

Географія розташування ворожих угруповань

Якщо говорити про локації, де зараз базуються угруповання військ ворога, то мовиться про:

Харківський напрямок і північний схід області;

лінію Ізюм – Слов'янськ;

Сіверсько-Лисичанський район;

Бахмут;

Авдіївсько-Донецький район;

Південь України.

Як зазначають аналітики з Інституту з вивчення війни, жодне з угруповань не можна назвати однорідним. А все тому, що по фронту розкидані підрозділи, зібрані у різних військових округах. Крім того, проти України воюють проксі-війська, добровольчі частини й інші формування, які вдалось набрати окупантам.

З кого складаються угруповання

Якщо говорити про Харківську та Сіверсько-Лисичанську групи, то, припускають аналітики, їх набрали з Західного та Центрального військових округів.

Натомість на Ізюмсько-Слов'янському напрямку воюють здебільшого добровольчі батальйони. В Інституті з вивчення війни підкреслюють, що вони зібрані порівняно нещодавно. І з високою долею ймовірності не можуть похизуватись неабиякою бойовою міццю.

А от у районі Бахмута зосереджені бійці з приватної військової компанії "Вагнера". Що стосується Авдіївсько-Донецького району, то там переважають бойовики з "днр".

Тим часом ядром сил у Херсонській і Запорізькій областях стали війська Південного військового округу. Для їх підсилення залучили також війська Східного військового округу, повітряно-десантних військ, а також росгвардії.

Водночас спостерігається досить дивна ситуація. Напередодні "луганські" бойовики публічно заявили, що відмовляються воювати за "донецьких". Мовляв, вони вже мали можливість відсвяткувати "день перемоги", тож з них досить війни.

Варте уваги – Кривонос розповів, чому зброя для України надходить повільно: дивіться відео