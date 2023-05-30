Відбиті атаки та шалені втрати окупантів: карта бойових дій на 30 травня

Російські загарбники продовжують атакувати територію України ракетами та дронами. До того ж ймовірність завдання ударів і надалі залишається високою.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 30 травня – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки атак відбили ЗСУ

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби наші захисники відбили 27 ворожих атак.

Що відбувається на фронті

Карта бойових дій на 30 травня

Шалені втрати росіян

оперативна обстановка залишається без змін.ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби авіаційного удару завдав в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.ворог протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки – Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя і Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногірськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

За добу наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.