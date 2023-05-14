Масштабні тривоги по Україні, атака дронами-розвідниками Києва: хронологія 445 дня війни

В Україні триває вже 445 день повномасштабного вторгнення Росії. Найзапекліші бої тривають на Донбасі. До того ж ворог не залишає спроб атакувати наші міста ракетами та дронами-камікадзе.

Про головні події 14 травня, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні – розповідає 24 Канал.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що наші захисники відбили чергову ракетну атаку ворога. На місце падіння уламків виїхали спеціальні служби.Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає.За попередньою інформацією, до опівночі росіяни запустили в повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Приблизно о 5 ранку на Тернопільщині пролунали вибухи. Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у соцмережах, що "ППО працює по цілях".Володимир Зеленський прибув до Берліна. У своєму твітері він поділився першими подробицями свого візиту. "Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", – написав лідер.Після масштабної тривоги в Україні є влучання у Тернополі – двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували. Також є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.