Масована атака дронами, пошкодження уламками у Києві: хронологія 451 дня війни

В Україні триває 451 день повномасштабного вторгнення Росії. Агресор завдає масованих ударів по наших територіях, а Збройні Сили відбивають атаки ворога.

24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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Над ранок 20 травня росіяни вдарили по Бериславу – просто по житлових будинках. Є інформація про 2 загиблих цивільних людей.За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у місті Часів Яр. Ще 2 особи в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Уночі росіяни поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець. У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.Під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню.Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.19 травня о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.На Херсонщині за минулу добу ворог здійснив – 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.За добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах росіян. До того ж наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА "Shahed", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі було загоряння житлового будинку. У Дарницькому пошкоджені будівлі СТО та припарковані авто. У Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку. У Соломʼянському пошкоджені дорожнє покриття й автотранспорт.У КМВА уточнили, що цієї ночі ворог знов здійснив масовану атаку дронами. Попередньо, застосовані баражуючі боєприпаси Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено.Зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом’янському районах Києва. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.У КМВА повідомили, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків. Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються.Унаслідок падіння уламків у Києві виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі. Усі потрібні служби працюють на місці. Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці.Кияни чують вибухи. ППО працює.У Києві оголошено повітряну тривогу. Також сирени залунали на Чернігівщині.