Масована атака по Україні, знищення дронів над Києвом: хронологія 456 дня війни

В Україні триває 456 день повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили України потужно відбивають атаки ворога і боронять нашу країну.

Яка ситуація у дипломатії та на полі бою на 456 день війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Нацгвардії розповіли, що 25 травня під Мелітополем наші військові повністю знищили один ворожий літак Су-25, а другий Су-25 зазнав серйозних пошкоджень та пішов на аварійну посадку.У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що окупанти на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках намагаються вести наступальні дії. При цьому на Лиманському та Авдіївському вони безуспішні. Також станом на 25 травня Росія мілітаризувала український остів Джарилгач. Там розмістили близько 300 військовослужбовців, а також 15 човнів іноземного виробництва, які окупанти вкрали у місцевого населення.П’ятьох менеджерів облгазів, якими володіє український олігарх Дмитро Фірташ, відправили під варту із сукупною сумою застави в 1 мільярд гривень.За словами представника Нацгвардії полковника Миколи Уршаловича, українські військові продовжують розвивати успіхи на північному та південному флангах Бахмута.За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, українські захисники зможуть попрактикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.У ЗСУ відповіли на російську пропаганду, нібито головнокомандувач Валерій Залужний отримав "важку травму". Український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан показав відео зі здоровим Валерієм Залужним, яке було зняте 25 травня.Біля аеродрому в окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров припустив, що міг постраждати один із російських гвинтокрилів.Андрій Єрмак повідомив, що Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу на 109 мільйонів євро. Черговий пакет містить боєприпаси та зенітне озброєння.У Чернівецькій ОВА повідомили, що в ніч на 25 травня вдалося збити два російські безпілотники. На території Сокирянської громади місцеві мешканці знайшли уламки другого ворожого безпілотного літального апарата, яким виявився дрон "Герань-2".Депутати Києва позбавили звання почесного громадянина міста Леоніда Брєжнєва. Також це звання забрали в інших членів комуністичних партій, зокрема в колишнього українського прем'єра Віталія Масола.Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Президент України обговорив важливі, першочергові питання: авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій, необхідну Україні зброю, формулу миру, євроатлантичну інтеграцію нашої держави та підтримку Швеції.На 63 кілометрі траси Київ – Харків, поблизу села Бзів, вибухнув бензовоз, через що виникла масштабна пожежа. На жаль, водій загинув.Україні вдалось повернути з російського полону ще 106 українських захисників. Серед них – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. При цьому відразу 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.Місто Очаків, що у Миколаївській області, знову під обстрілами. Окупанти б'ють по цивільних житлових будинках. Попередньо, без постраждалих.Володимир Зеленський привітав Державну службу спецзв'язку та захисту інформації України з професіональним святом.Перший етап навчання українських пілотів з управління літаками F-16 відбудеться у Британії. Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме в себе тренажери та реальні літаки. У них візьмуть участь перші 20 українських пілотів.У мережі повідомляють, що РДК знову в Росії, а точніше – у Глотовому, що на Бєлгородщині.У Мелітополі в районі аеродрому вибухи. Наразі чути глухі звуки вибухів і здіймається дим.У передмісті Бахмута ворог замінив вагнерівців на армійські регулярні загони, розповіла Ганна Маляр. На Бахмутському ж напрямку окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ по флангам. У самому ж місті на цей час вагнерівці ще залишаються. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".Під час спецоперацій на Донбасі Буданов отримав 3 поранення, повідомляє ГУР. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який є співкоординатором Міжнародної експертної групи з розробки рекомендацій щодо безпекових гарантій для України. Вони обговорили саміт "Великої сімки", який відбувся в Японії за участю Володимира Зеленського.У ЗСУ показали, як збивали "Шахеди" над Києвом. Удар був масованим у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені. За словами командувача Наєва, сьогодні наша ППО не має рівних у всьому світі.Глава вагнерівців Пригожин заявив, що його ПВК почала вихід із Бахмута. Він записав відео, де розповідає, що вагнерівці передають позиції армії Росії та планують повністю вийти з міста до червня.У Білорусі розмістять російську ядерну зброю – міністри оборони підписали відповідний документ. Водночас контроль за тактичною ядерною зброєю в Білорусі здійснюватиме Росія, як і прийматиме рішення про її застосування.24 травня у Райгородці Луганської області від обстрілу армії Росії загинули хлопець 2007 року народження й дівчина 2003 року народження. Ворожі військові влучили у будинок.Михайло Подоляк розповів, що окремі контрнаступальні дії вже розпочалися. За його словами, вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна повномасштабна війна на 1 500 кілометрах кордону, але окремі дії вже почалися.На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове з артилерії та ураганів – поцілили на територію кількох підприємств. На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 4 будинки пошкоджено у Часовоярській громаді. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді поранено 1 людину в Нью-Йорку, пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт. На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці, пошкоджено ще 6 будинків і школу. Зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Наслідки обстрілу Донеччини / фото ОВА

Ворожий дрон залетів у Чернівецьку область. За словами очільника ОВА Руслана Запаранюка, пуски зафіксували з північного та південного напрямків. Так, у Дністровському району внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражі. Крім того, уламки ворожого безпілотника пошкодили 3 житлових будинки та дві лінії електропередач. Наразі 140 абонентів у Дністровському районі відключені від електропостачання. На щастя, жертв чи постраждалих немає.Як розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, до регіону долетіли 10 "Шахедів". Але ПВК "Захід" спрацювала стовідсотково. Влучань в об’єкти немає. Жертви чи постраждалі також відсутні.На Буковині через нічну атаку уламками безпілотника пошкодило електролінії на Хотинській дільниці. Частина Хотина знеструмлена, повідомили в обленерго.У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували західні регіони України з повітря. Під час нічної атаки ворог застосував баражуючі боєприпаси ''Shahed". Атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Внаслідок декілька годинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 ''Shahed-136/131".Фактів влучань на Київщині вночі не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня. Внаслідок падіння уламків було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежу оперативно ліквідовано.ЗСУ вже знищили 205 260 окупантів. За минулу добу – 500 загарбників.



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

За 24 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – Часовому Яру. Ще 6 осіб в області зазнали поранень.У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. Спільними зусиллями усі 36 "Шахедів" знищено.На Херсонщині за минулу добу противник здійснив – 83 обстріли, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (4 снаряди). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі. Через ворожу агресію 4 осіб зазнали поранень.Росіяни заявляють про атаку безпілотниками Севастополя. Окупанти звітують, що нібито збили всі БПЛА, деякі навіть зі стрілецької зброї.Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. На щастя, люди вціліли. А вже на ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.



Ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе / фото ОВА

Сили ППО збили 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною та 1 – над Одещиною, повідомили в ОК "Південь".Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".Над територією Чернівецької області сили ППО збили безпілотник, повідомили в ОВА.Ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed" по Києву. Атака була масована. Однак усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.У Львівській області лунають потужні вибухи. Повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони. Також гучно на Буковині.У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.Окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". У мережі повідомляють, що на Київщині лунають потужні вибухи. Місцева влада запевнила, що українські захисники працюють над знищенням ворожих дронів.У Києві та більшості областях уночі оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, існує загроза атаки дронами.