Нічна атака дронів у Києві, влучання на Одещині: хронологія 525 дня війни

В Україні триває 525 день повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники продовжують цинічно атакувати наші території дронами та ракетами, а ЗСУ – завдають потужних втрат ворогу.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю медичного закладу у Херсоні; освітній заклад у Бериславському районі. Через агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.За 1 серпня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Часовому Яру. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих. Нині встановлюються наслідки ворожих атак. На решті території області було спокійно.Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед".Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по командному пункту та 1 по – зенітно-ракетному комплексу окупантів.Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби. Даних про постраждалих не надходило.У КМВА розповіли, що групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами й засобами ППО усі повітряні цілі (понад 10 БпЛА) своєчасно виявлені та знищені. Зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань.Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі Києва. Частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення, повідомили у КМВА.У Солом’янському районі Києва є пошкодження нежитлового приміщення. У Святошинському після падіння уламків БпЛА горить дерево. Мер Кличко повідомив, що жертв і потерпілих немає.Попередньо, сталося падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі Києва. Пожежно-рятувальні служби слідують на місце.У Києві також оголошена повітряна тривога. "Шахеди" рухаються до столиці з південно-західного та північного напрямків. Не минула загроза й в Одеській області.У Києві та Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.Група БпЛА Shahed рухається над акваторією Чорного моря у бік Ізмаїла, повідомили у Повітряних силах.Група ударних БпЛА перетнула повітряний простір на Сумщині. Рухається на захід.