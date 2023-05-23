Обвал будинку в Авдіївці, пакет допомоги від Німеччини: хронологія 454 дня війни

Станом на 23 травня в Україні триває 454 день повномасштабного вторгнення. Збройні Сили України мужньо боронять нашу країну та дають відсіч окупантам.

Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також ЗСУ тренуються на F-16, "звільнення" Бєлгородської області: хронологія 453 дня війни

В Україні відреагували на слова канцлера Німеччини, що після війни країна стане членом ЄС. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна зараз рухається у потрібному напрямку й вже підтримує європейські цінності. Проте у процесі вступу до ЄС є бюрократична сторона, яка за словами Подоляка, потребує відповідності певним критеріям.Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що події у Бєлгородській області не вплине на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові мають конкретний план, а події у Росії – це їхні внутрішні процеси.У традиційному зверненні Володимир Зеленський подякував українським захисникам та повідомив, що нагородив деяких військовослужбовців. Також він повідомив, що головним завданням України нині є – посилення оборони.У Міноборони Данії заявили, що українські пілоти зможуть самостійно керувати винищувачами F-16 на початку 2024 року. Тренування можуть початися уже у липні 2023 року.Парламент Словенії 23 травня визнав Голодомор геноцидом українського народу. За відповідне рішення проголосували 67 словенських депутатів.Сергій Череватий розповів, що головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – одне з найбоєздатніших підрозділів росіян. Та й загалом, українські воїни-титани вимотали все вороже угруповання дуже великою ціною.

20:57 Голова Конституційного суду Валерій Зорькін дістав з архівів карту 17 століття і прийшов вдовольняти Путіна. Російський президент, аналізуючи карту, вирішив показати свою "ерудицію", заявивши "усім відомий факт", що українці нібито самі попросились в Московське царство.

А вже потім після Жовтневої революції почали утворюватись всякі квазідержавні утворення. А радянська влада створила радянську Україну. Це ж добре відомо,

– видав Путін.

Цинічні заяви Путіна щодо України: дивіться відео

З-під завалів будинку в Авдіївці, куди влучила російська авіабомба, дістали 2 поранених та 2 загиблих людей.

20:18 У Німеччині опублікували повний список військової допомоги для України. У новому пакеті військової допомоги українська армія отримає танки Leopard 1, 20 БМП Marder та боєкомплекти до них.

Окрім того, посилиться захист українського неба, адже Німеччина передасть ще 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS. Ба більше, Україна отримає радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D для IRIS-T.

Кирило Буданов повідомив, що Сили оборони можуть невдовзі почати контрнаступ, адже Україна вже має необхідний для цього мінімум озброєнь. Однак для витіснення російських окупантів з нашої території, необхідно більше зброї.Валерій Залужний поспілкувався з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ключовими темами розмови були посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів. Також посадовці обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.У Курську спалахнула масштабна пожежа на тракторному заводі. Цікаво, що у МНС стверджують, що горить нібито олія на відкритому майданчику.

Пожежа у Курську / Фото росЗМІ

Олексій Данілов заявив, що військовослужбовці ЗСУ продовжують контролювати частину Бахмута. За його словами, захист міста є успішною обороною операцією.Губернатор Бєлгородської області Гладков оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні.Видання The New York Times стверджує, що саме Ллойд Остін ініціював зміну позиції США щодо постачання Україні F-16. Голова Пентагону розпочав підготовку ще минулого місяця, у квітні. За даними видання, він повернувся після "Рамштайну" та закликав до змін високопосадовців з адміністрації Джозефа Байдена, що займаються питаннями національної безпеки.Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спростував попередні заяви Жозепа Борреля про те, що українські пілоти вже проходять навчання у Польщі. Водночас він стверджує, що Польща вже готова розпочати навчання.У бою з окупантами на Донеччині загинув командир Ярослав Ющук з Хмельницької області. Герою було лишень 25 років.Міністр оборони Олексій Резніков записав звернення до башкирів, закликавши не брати участі у війні проти України. За словами Резнікова, Башкортостан є одним з лідерів за втратами Росії в Україні.Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що він бачить Україну повноправним членом ЄС. За його словами, це станеться одразу після завершення війни.Під час виступу на церемонії вручення "державних нагород" кремлівським посіпакам Путін знову почав говорити про проведення "спецоперації" та вчергове видав маразматичну заяву, що Росія буцімто не починала війну. Повторив він і тезис про те, як нібито протягом 9 років "Донбас відбиває напад ворогів".Радник міністра оборони України Юрій Сак здивувався, що російським повстанцям і російським партизанам знадобилося стільки часу, аби активізуватись. Він вважає, що переломним моментом для повстанців була цифра "200 тисяч" у статистиці Генштабу ЗСУ.Генеральний секретар Єнс Столтенберг прокоментував скандальну заяву Орбана. Голова Альянсу вважає, що Україна переможе Росію самостійно, а військова допомога від союзників лише цьому сприяє."Атеш" звернувся до російських курсантів і закликав їх підтримати рух, адже тільки так вони зможуть зберегти життя та Росію. "Компенсувати" небезпеку від вступу до організації в там обіцяють бонусами у криптовалюті.У селі Богородичне Краматорського району виявили тіла п'яти чоловіків та двох жінок, яким на момент смерті було від 60 до 72 років. Особи ще двох померлих встановлюються. Усі загинули під час тимчасової окупації населеного пункту підрозділами окупантів.

У Донецькій області виявили тіла людей, що загинули під час окупації / Фото Офіс Генпрокурора

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що під завалами будинку в Авдіївці можуть перебувати щонайменше 5 осіб.Президентка Мая Санду заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Владіміра Путіна, якщо той приїде в країну.Міноборони Росії видало заяви про "розгром диверсантів" у Бєлгородській області. Однак у Кремлі знову поспішили, оскільки після цього з'явилась інформація про ДРГ у селах Богун-Городок та Щетинівка та Горьківський Бєлгородської області.Російська армія здійснила мінометний обстріл селища Козацьке на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.Президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що нашій державі не вдасться перемоги Росію. Речник МЗС Олег Ніколенко іронічно констатував, що "у Кремлі мають радіти", адже глава Угорщини своїми заявами, зокрема, зняв відповідальність з Росії за її агресію проти нашої держави.В Укрзалізниці повідомили, що працюють над створенням жіночих купе. В нових та модернізованих вагонах з'являться камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.За словами командувача Сергія Наєва, окупанти систематично обстрілюють прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Крім того, вперше протягом останнього часу загарбники застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" для ураження пунктів управління та місць зосередження наших підрозділів в глибині прикордонної смуги на Півночі.Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в Південно-Західній частині міста. Речник також наголосив, що у вагнерівців дуже великі втрати і закінчується особовий склад, на відміну від боєприпасів.В Красногірському районі Московської області місцеві помітили невідомий БпЛА. Відомо, що дрон пролітав саме над мікрорайоном Опаліха на висоті близько 25 метрів. Окупанти досі його шукають.У Повітряних силах спростували інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16. Однак речник Юрій Ігнат заявив, що наразі триває підготовка.ЄС виплатив Україні чергові 1,5 мільярда євро з пакета допомоги на 18 мільярдів. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, такі як виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.Засуджено мешканця Дніпропетровщини, який "зливав" інформацію про місця дислокації українських військових. Він підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps. Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Зрадник, який працював на ворога / фото прокуратури

В Україні планують створити Корпус морської піхоти. Володимир Зеленський зазначив, що держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ.В Авдіївці обвалився багатоквартирний будинок після авіаудару окупантів. Місцева влада повідомляє про щонайменше 2 поранених.

Наслідки удару по Авдіївці / фото ОВА

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "вторгнення" диверсантів у Бєлгородську область викликає глибоке занепокоєння.СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в Росію комплектуючі для виробництва підводних човнів. Так, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

Викрито волинську компанію, які працювала з Росією / фото СБУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з яких 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 16 ракет.Зранку росіяни завдали удару по Торецьку. На щастя, без постраждалих. Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби.



Росіяни завдали удару по Торецьку / фото ОВА

Місто Очаків, що на Миколаївщині, знову під обстрілами. Попередньо, з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюють.РосЗМІ повідомляють, що нові невеликі групи "диверсантів" прямо зараз продовжують підтягуватися до Козинки Бєлгородської області зі сторони кордону.У Києві та області 23 – 25 травня триватимуть військові навчання. Зокрема, жителі Києва та передмістя можуть бачити переміщення техніки. КМВА просить людей не панікувати та не знімати переміщення військових.Опозиція Німеччини виступила за надання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. За словами представника опозиції, Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини".НАБУ і САП під час чергового обшуку знайшли ще майже 500 тисяч доларів у справі Князєва. Зараз вони досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.Володимир Зеленський приїхав на фронт і привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Зеленський приїхав на фронт / фото Офіс Президента

На Донеччині росіяни здійснили 35 обстрілів, під вогнем окупантів було 12 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, селище Велика Новосілка, селище Нью-Йорк, село Тоненьке, Карлівка, Стара Миколаївка, Іванівське, Дружба, Миколаївка, Червоне. Пошкоджено 12 об'єктів: 7 житлових будинків, бомбосховище, ЛЕП, будівля СЕС, цивільний автомобіль, лікарня. За добу по області – 1 загиблий, 5 поранених.

Наслідки обстрілів Донеччини / фото ОВА

У Черкасах СБУ затримала російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту. Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Затримано ще одного зрадника / фото СБУ

Російські війська 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. З 06:20 до 06:30 зафіксовано 18 приходів, ймовірно з САУ, в районі Гудове. З 06:50 до 07:40 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, у Вовківці. З 07:55 до 08:25 зафіксовано 14 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Хрінівки. З 07:55 до 09:00 зафіксовано 17 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, по Єліно.Спротив Маріуполя зафіксував декілька вантажівок з ракетами для системи ППО. Окупанти змушені поповнювати запас та перезавантажувати.



Ворожі вантажівки з ракетами для ППО / Спротив Маріуполя

Володимир Зеленський привітав морських піхотинців зі святом. Морські піхотинці, за словами президента, підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря, успішно виконують складні завдання.У Брянській області для силовиків оголосили сигнал "Едельвейс" (загальний збір). Росгвардія посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.У передмісті Бахмута тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута у ЗСУ є незначне просування.Ганна Маляр повідомила, що цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. У Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак".Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб. За його словами, російські втрати під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам.Ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ. Крім того, 88 артударів росіяни завдали по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам. На щастя, населення не зачепило. Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.У Повітряних силах заявили, що вночі на різних напрямках знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації на Херсонщині. Місто Херсон ворог обстріляв 6 рази (16 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще 3 – дістали поранення.За 22 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Нью-Йорку. Ще 5 осіб в області зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.У тимчасово окупованому Бердянську окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею імені Ісаака Бродського до Росії. У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших.Дмитро Кулеба заявив, що Україна закликає світ зосередитись на прийнятті та втіленні власного мирного плану – "формули миру", оголошеної в листопаді 2022 року, замість продукування великої кількості альтернатив. За його словами, з марокканським візаві Нассером Бурітою обговорив "різноманітні пропозиції, що з’являються мов гриби після дощу, про те, як відновити мир в Україні".22 травня о 16:00 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади, що на Миколаївщині. Без постраждалих та руйнувань.На Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих атак.ЗСУ вже знищили 204 360 окупантів. За минулу добу – ще 480 солдатів.



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

Повідомляють про вибухи у Херсоні.У Повітряному командуванні "Південь" підтвердили, що вночі 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131". Також 22 травня на Херсонщині знищено один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів" – всі збито. Інформація уточнюється.ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення. Майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що це дозволяє українським захисникам тримати місто під вогневим контролем. Незабаром найманці ПВК "Вагнера" у Бахмуті можуть опинитись у повному оточенні, а також наші військові підріжуть шляхи постачання окупантів.Оголошена повітряна тривога у кількох областях. Повідомляють, що літають "Шахеди".У США є інформація, що ПВК "Вагнера" пробують доставляти зброю своїм військам через Малі. Як повідомляє Держдеп, низка компаній намагались придбати військові системи через іноземних постачальників. Проте наразі немає ознак, що їм вдалось здійснити таку покупку.Ріші Сунак після саміту G7 заявив, що війна входить у критичну стадію. Водночас зазначив, що Британія продовжить підтримувати нас.У центрі Бєлгорода пролунав потужний вибух. Повідомляють про прильоти по ФСБ і МВС.