Нічна атака України, вибухи на Київщині й Одещині: хронологія 488 дня війни

В Україні триває 488 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Збройні Сили потужно нищать ворога, а той – зазнає шалених втрат на фронті.

Про головні події за 26 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.

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Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Херсоні. На місці розпочалась пожежа.Повітряні сили повідомляють про загрозу пусків ракет "Калібр" з Чорного моря. Повідомляється також про звуки вибухів в Одесі.Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Одещини. У роді військ зазначили, що окупанти можуть атакувати область дронами-камікадзе з південного напрямку.На Київщині повідомили про вибухи. За кілька хвилин до того Повітряні сили попередили мешканців регіону про можливу атаку дронами-камікадзе "Шахед".ЗМІ знову повідомили, що на Одещині лунають вибухи. Працює ППО.Повітряні сили попередили мешканців Черкащини та Полтавщини про небезпеку. Їх закликали залишатися в укриттях. За хвилину до того моніторинговий канал зазначив, що по областях працює ППО, і що "мінусуються" БпЛА загарбників.