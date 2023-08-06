Масована нічна атака "Шахедами" та ракетами: хронологія 529 дня війни

Станом на 6 липня в Україні триває 529 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники дають потужну відсіч окупантам, а ті – зазнають шалених втрат на фронті.

Про головні події 6 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.Чутно вибухи на Хмельниччині. ППО відпрацьовує повітряні цілі.У Хмельницькій області знову серія вибухів.У Повітряних силах заявляли, що є ракети на Хмельниччині. Також група ракет рухається у напрямку Івано-Франківської області.Російські окупанти вночі 6 серпня вкотре випустили ракети по Україні. Багато областей охопила повітряна тривога. Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямкуНачальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що під час денної атаки на регіон вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, а також вибила вікна в одному з комунальних закладів культури, приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.У Повітряних силах повідомляли, що ударні БпЛА Shahed рухаються у напрямку Старокостянтинова.Про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО.Російські окупанти вночі випустили "Шахеди". Вони рухалися у бік Хмельниччини.