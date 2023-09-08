Потужний вибух у Сумах, загроза дронів на Одещині: хронологія 562 дня війни

8 вересня 2023, 06:35
Читать новость на русском

В Україні станом на 8 вересня триває 562 день повномашстабного вторгнення. Російські загарбники, котрі вдерлися до нашої країни, зазнають колосальних втрат, а ЗСУ – мужньо боронять наш народ.

Про головні новини за 8 вересня, нові воєнні злочини окупантів, успіхи ЗСУ та ситуацію на міжнародній арені у 562 день повномасштабної війни – розповість 24 Канал.

Дивіться також Атака "Шахедів" на Одещину, потужні вибухи в Росії: хронологія 561 дня війни

 

06:53, 08 вересня

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

06:48, 08 вересня

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

06:46, 08 вересня

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

06:40, 08 вересня

У Сумах є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють.

06:32, 08 вересня

У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою, повідомили в ОВА.

06:23, 08 вересня

У Сумах було чутно звук вибуху.

06:19, 08 вересня

У Повітряних силах попередили, що чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря.

06:15, 08 вересня

Херсонська, Миколаївська області – є загроза застосування ударних БпЛА.

06:08, 08 вересня

Групи ударних БпЛА наближається до Одеси, пишуть Повітряні сили. Загроза залишається актуальною для Ізмаїльського району. Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там, закликали в ОВА.

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Блок хронології

Автор: Софія Ропан