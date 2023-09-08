Потужний вибух у Сумах, загроза дронів на Одещині: хронологія 562 дня війни
В Україні станом на 8 вересня триває 562 день повномашстабного вторгнення. Російські загарбники, котрі вдерлися до нашої країни, зазнають колосальних втрат, а ЗСУ – мужньо боронять наш народ.
Про головні новини за 8 вересня, нові воєнні злочини окупантів, успіхи ЗСУ та ситуацію на міжнародній арені у 562 день повномасштабної війни – розповість 24 Канал.
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Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. У Запоріжжі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. У Сумах є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють. У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою, повідомили в ОВА. У Сумах було чутно звук вибуху. У Повітряних силах попередили, що чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря. Херсонська, Миколаївська області – є загроза застосування ударних БпЛА. Групи ударних БпЛА наближається до Одеси, пишуть Повітряні сили. Загроза залишається актуальною для Ізмаїльського району. Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там, закликали в ОВА.
Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
У Запоріжжі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
У Сумах є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють.
У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою, повідомили в ОВА.
У Сумах було чутно звук вибуху.
У Повітряних силах попередили, що чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря.
Херсонська, Миколаївська області – є загроза застосування ударних БпЛА.
Групи ударних БпЛА наближається до Одеси, пишуть Повітряні сили. Загроза залишається актуальною для Ізмаїльського району. Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там, закликали в ОВА.
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Блок хронології