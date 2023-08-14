Ракетна та дронова атака по Одесі, вибухи у Запоріжжі: хронологія 537 дня війни

Українські захисники вже 537 днів борються з російськими окупантами. Вони завдають ворогу величезних втрат на фронті, тому той – у паніці тікає.

Про головні новини за 14 серпня, боротьбу українців проти агресора та нові воєнні злочини окупантів – пише 24 Канал.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 – по зенітно-ракетних комплексах.У Херсоні пролунали вибухи.Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.

Наслідки атаки по Одесі / фото ОК "Південь"

Внаслідок нічної атаки країни-агресорки на Одесу спалахнула пожежа в одному з гіпермаркетів міста.

Пожежа в одному з гіпермаркетів Одеси / фото Суспільне

За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна. Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі. Людям надається вся необхідна медична допомога.На Одещині знову оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування дронів-камікадзе "Шахед", які залетіли з акваторії Чорного моря.У Запоріжжі пролунали вибухи. Передувало цьому попередження від Повітряних сил, що ворог застосовує балістику. Як писали у моніторингових каналах, окупанти атакували область ракетами С-300.В Одесі лунають повторні вибухи. Залишайтеся в укриттях, не підходьте до вікон і ні в якому разі не знімайте роботу ППО. Загроза зберігається.В Одесі пролунали потужні вибухи.На Одещині – повітряна тривога. Росіяни запустили дрони-камікадзе "Шахед".