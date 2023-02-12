ЗСУ знищили цілу колону російської техніки на дорозі Мелітополь – Василівка: потужне фото
12 лютого 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм Івана Федорова
Російські загарбники продовжують зазнавати катастрофічних втрат в Україні. Зокрема, нещодавно Сили оборони знищили колону ворожої техніки на Запорізькому напрямку.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також він опублікував відповідні фото.
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ЗСУ спопелили колону російської техніки
Федоров 12 лютого повідомив про чергові успіхи Сил оборони України.
Горить-палає техніка ворожа. Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю. Віримо в ЗСУ,
– зауважив мер Мелітополя.
ЗСУ розбили колону окупантів / Фото Олега Петренка
Коротко про ситуацію на фронті
- У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 137 780 своїх військових. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 900 окупантів.
- Окрім цього, під час штурму Вугледара знешкодили російського полковника Сергія Полякова. Від початку вторгнення він був командиром 140 бригади спеціального призначення.
- Моніторингова група Oryx повідомила, що з 24 лютого 2022 року Росія втратила приблизно 50% свого оперативного танкового парку. Мовиться щонайменше про тисячу танків. Також окупанти втратили понад 2,2 тисячі артилерійських систем.