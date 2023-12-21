ЗСУ тримають оборону під масованими атаками ворога: карта фронту 21 грудня

На фронті упродовж доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Актуально про ситуацію на передовій розповідає 24 Канал аналізуючи дані ранкового зведення Генштабу, звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапи DeepState.

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Позиційні бої тривають

Російські та українські військові продовжують позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення. В ISW зазначили, що російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

Зокрема, геолокаційні кадри свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 кілометрів на північний схід від Бахмута).

Спірне на карті:

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

За даними Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисники відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 штурмових дій, без успіху. ЗСУ дали гідну відсіч і змусили ворога відступити. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ урази 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.