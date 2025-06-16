Не продумали, – полковник запасу розкрив, навіщо росіяни так рвуться до Дніпропетровщини

Російські окупанти намагаються прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. При цьому у них немає достатніх сил, щоб вести там масштабні бойові дії.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Дніпропетровська область потрібна росіянам як "п'ята лапка для кота". Вони намагаються прорватися туди зі специфічною метою.

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Чому Росія лізе на Дніпропетровщину

Як наголосив Світан, в російських окупантів є проблеми у Запорізькій області. Також вони досі не захопили Донецьку, Луганську, Херсонську і ту ж Запорізьку області, які собі вписали у свою конституцію.

Ситуація з Дніпропетровською, Харківською та Сумською областями створює потрібний інформаційний шум для росіян. Тамтешня пропаганда починає посилено про це розповідати.

Уявіть, якби росіяни не зайшли в Сумську, Харківську область на кілька кілометрів і не топталися б біля Дніпропетровщини. То що тоді б Скабєєва розповідала? Вона тоді бере російську конституцію і каже, що Україна контролює значну частину територій, які вони собі вписали. І це шок для росіян. Тому їм треба якийсь інформаційний потік. Хоча б за щось зачепитися, що вони щось захопили,

– сказав Світан.

У Кремлі не продумали, коли вписували собі в конституцію українській території. Вони не контролюють їх і просуваються у дійсно повільному темпі. Зважаючи на теперішню ситуацію, Росія не має сил захопити Сумську, Харківську чи Дніпропетровську області.

Додамо, у DeepStatе зауважили, що окупанти наближаються до адмінкордону з Дніпропетровщиною. Вони лізуть туди з трьох напрямків.