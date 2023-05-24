Російські генерали заслуговують на медаль, – полковник запасу ЗСУ помітив "капкан" для окупантів

Збройні Сили України успішно знищують окупантів вже за більш ніж рік з початку повномасштабної війни. Але тут ще варто "подякувати" російським генералам. Вони теж доклалися до того, аби знищити якнайбільше власної армії.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Росія загнала настільки багато військ в Україні, що не має змоги оберігати власні кордони. Про це свідчать події в Бєлгородській області.

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Росіяни перебувають у своєрідному "капкані"

Як наголосив Світан, росіяни примудрилися знищити власну дійсно професійну армію на початку повномасштабного вторгнення. А зараз окупанти перебувають в умовному "капкані".

Вони почали війну, загнали армію в реальний "капкан". Десь бойових в російській армій близько 400 тисяч. І вони ще й частково притиснуті вздовж лінії Чорного та Азовського моря на 500 – 600 кілометрах. Гіршого становища для армії не придумаєш. Можна жартома сказати, що їм поставили завдання вбити російську армію,

– розповів Світан.

Цілком ймовірно, що за такі дії російським генералам потрібно давати "медаль". Адже вони своїми рішеннями також допомогли нищити власну ж армію окупантів.

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Свого часу російська армія зробила величезну помилку, розтягнувши угруповання на 2,5 тисячі кілометрів фронту. Це рішення обернулося значними втратами для окупантів. Теперішні події в Бєлгородські області також спрямовані на те, щоб росіяни перекинули деякі війська в інші області.

Ми зараз спеціально намагаємося їх розтягувати. Як тільки піде рух російських військ в Бєлгородську та інші області, то почнуться прориви фронту від ЗСУ. І тоді горітиме всюди. Попереду – великий розгром російської армії,

– наголосив Світан.

Чи перекине Росія війська з фронту на власні території: коротко

22 травня бійці з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" завітали на територію Бєлгородської області. Вони виступили проти режиму Владіміра Путіна.

Очевидно, що росіянам не вистачає особового складу для захисту усіх своїх територій. Адже значна частина військ перебуває в Україну.

В українській розвідці повідомили, що є інформація, за якою Росія збирається перекинути на власні кордони більше військ з фронту. Однак такі процеси потребують часу та підготовки.