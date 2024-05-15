Складна і викликає занепокоєння: у Пентагоні прокоментували ситуацію на фронті в Україні
Джерело:Міноборони США
У вівторок, 14 травня, на брифінгу речник Пентагону Пат Райдер заявив, що ситуація на фронті в Україні наразі складна. Викликає занепокоєння те, що армія Росії намагається просовуватися вперед.
У Пентагоні запевнили, що на тлі загострення ситуації на фронті США наполегливо працює над пришвидшенням надання зброї та боєприпасів Україні.
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Затримка допомоги від США – серед причин загострення ситуації
Пат Райдер сказав, що на загострення ситуації на фронті вплинула сукупність різних факторів, серед яких – затримка зі схваленням допомоги з боку США.
Росія скористалася цією ситуацією на полі бою і тепер намагається просунутися вперед.
Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння,
– сказав Райдер.
Речник Пентагону запевнив, що США продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та міжнародними партнерами, щоб українська армія могла отримати усю необхідну безпекову допомогу.
"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", – додав Пат Райдер.
Міжнародна допомога Україні: останні новини
- У вівторок, 14 травня, стало відомо, що Франція готує для України нову військову допомогу. Вона планує передати нам на озброєння ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T.
- Під час візиту до України держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за увесь час Україна отримала від 85 мільярдів доларів США. Він зазначив, що ці гроші вкладають для задоволення нагальних потреб України та майбутнього розвитку держави.
- Ексзаступник державного секретаря США Вікторія Нуланд також заявила, що влітку 2024 року Україна зможе використовувати далекобійну зброю на фронті.
- А у понеділок, 13 травня, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія передасть 19 літаків F-16, які будуть у небі над Україною протягом місяців.