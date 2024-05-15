Складна і викликає занепокоєння: у Пентагоні прокоментували ситуацію на фронті в Україні

У вівторок, 14 травня, на брифінгу речник Пентагону Пат Райдер заявив, що ситуація на фронті в Україні наразі складна. Викликає занепокоєння те, що армія Росії намагається просовуватися вперед.

У Пентагоні запевнили, що на тлі загострення ситуації на фронті США наполегливо працює над пришвидшенням надання зброї та боєприпасів Україні.

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Затримка допомоги від США – серед причин загострення ситуації

Пат Райдер сказав, що на загострення ситуації на фронті вплинула сукупність різних факторів, серед яких – затримка зі схваленням допомоги з боку США.

Росія скористалася цією ситуацією на полі бою і тепер намагається просунутися вперед.

Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння,

– сказав Райдер.

Речник Пентагону запевнив, що США продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та міжнародними партнерами, щоб українська армія могла отримати усю необхідну безпекову допомогу.

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", – додав Пат Райдер.

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