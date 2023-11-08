Ворог намагається оточити Авдіївку та штурмує Старомайорське: карта бойових дій на 8 листопада

Українські військові продовжують давати гідну відсіч російській армії та утримувати свої позиції на фронті. Водночас загарбники не можуть з цим змиритись та намагаються вести штурмові дії на кількох напрямках.

Росія продовжує пробувати захопити українські території. Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

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Ситуація на різних напрямках фронту

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області; Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. Там наші захисники відбили 6 атак противника.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Напротивник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Нанаші воїни відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Водночас наступальна операція південніше Бахмута Донецької області триває.

Карта бойових дій на 8 листопада: дивіться відео

Наворог намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться карту

Наворог намагався вести штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області. Наші захисники відбили 17 атак. Наворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Росіяни штурмують Старомайорське: дивіться карту

Українські військові завдають ударів по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Напротивник штурмових дій не вів. Нанаші військові продовжують наступ та завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність.