Ворог намагається оточити Авдіївку та штурмує Старомайорське: карта бойових дій на 8 листопада
8 листопада 2023, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують давати гідну відсіч російській армії та утримувати свої позиції на фронті. Водночас загарбники не можуть з цим змиритись та намагаються вести штурмові дії на кількох напрямках.
Росія продовжує пробувати захопити українські території. Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.
Дивіться також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій
Ситуація на різних напрямках фронтуАвіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області; Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. Там наші захисники відбили 6 атак противника.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.
Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться картуНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Водночас наступальна операція південніше Бахмута Донецької області триває.
Карта бойових дій на 8 листопада: дивіться відеоНа Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.
Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться картуНа Мар'їнському напрямку ворог намагався вести штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області. Наші захисники відбили 17 атак. На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.
Росіяни штурмують Старомайорське: дивіться картуНа Запорізькому напрямку противник штурмових дій не вів. На Мелітопольському напрямку наші військові продовжують наступ та завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність.
Українські військові завдають ударів по ворогу
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.