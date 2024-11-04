Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині, де наступає ворог: оновлення DeepState

4 листопада 2024, 06:33
Читать новость на русском
Автор: Діана Квасневська

Аналітики DeepState написали, що наші військові відновили положення у Дружбі на Донеччині. Вороги просунулись в чотирьох інших місцях Донецької області.

Серед іншого вороги просунулись в Кремінній Балці, пише 24 Канал з посиланням на DeepState

Дивіться також Російські війська просунулися біля Покровська, Курахового і Вугледара: огляд фронту та карти ISW

Що відомо про зміни на фронті 

Сили Оборони України відновили положення у Дружбі,
– заявили фахівці.  

За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:

  • біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;
  • Ясної Поляни Вугледарської громади;
  • неподалік Богоявленки;
  • у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.

До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що в районах Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара 2 і 3 листопада ворог просунувся, проте підтвердження деяким заявам окупантів немає. Станом на ранок активні бої тривають на більшості ділянок фронту.