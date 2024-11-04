Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині, де наступає ворог: оновлення DeepState
Аналітики DeepState написали, що наші військові відновили положення у Дружбі на Донеччині. Вороги просунулись в чотирьох інших місцях Донецької області.
Серед іншого вороги просунулись в Кремінній Балці, пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Що відомо про зміни на фронті
Сили Оборони України відновили положення у Дружбі,
– заявили фахівці.
За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:
- біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;
- Ясної Поляни Вугледарської громади;
- неподалік Богоявленки;
- у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.
До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що в районах Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара 2 і 3 листопада ворог просунувся, проте підтвердження деяким заявам окупантів немає. Станом на ранок активні бої тривають на більшості ділянок фронту.