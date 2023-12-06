Вихід з глухого кута буде: Черник оцінив перспективи гарячих точок на фронті

Нині на фронті є декілька гарячих ділянок. Одна з них – Авдіївка, яку ворог атакує протягом останніх тижнів. Проте місто залишається під контролем українських сил.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що ситуація довкола Авдіївки не змінюється та деякий час не буде мінятися. Це пов'язано з тим, що боротьба за місто має серйозне політичне забарвлення.

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Путін дав наказ

Владімір Путін дійшов висновку, що досягнути своєї мети – ліквідувати українську державність у так званій "СВО" – він не зможе, тому вирішив виконати завдання мінімум. А саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

Відповідний наказ Путін віддав – взяти Авдіївку за будь-яку ціну. Як буде в реальності – побачимо,

– наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що Бахмут окупанти взяли велетенськими піхотними валами. ПВК "Вагнера" втратила за час штурму міста 22 тисячі бойовиків за 10 місяців боїв. Щось подібне відбувається в Авдіївці.

"З цього глухого кута обов'язково знайдеться вихід. Питання в тому – на чию сторону", – зауважив Черник.

Пріоритет – Авдіївка та Мар'їнка

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ намагається нав'язати ворогу бої. Українським силам вдалося зайняти позиції на острові Білогрудний на східному лівому березі. Це може змусити окупантів перекинути на цю ділянку фронту ресурси з інших напрямків.

У війні є таке поняття як прихована концентрація сил і засобів на одному напрямку. Водночас на мою думку, для росіян Авдіївка та Мар'їнка залишаються головними плацдармами на фронті. Тому малоймовірно, що зараз вони знайдуть ресурси, щоб укріпити південний плацдарм,

– зазначив військовий експерт.

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До того ж лише за листопад втрати окупантів сягають 28 550 людей. Під час війни в Афганістані Радянський Союз втратив 15 500 військових.

"В Мар'їнці також постійно продовжуються бої, хоч місто повністю зруйновано. Проте завдяки тому, що в місті починаючи з 2014 року побудована потужна система укріплень, маємо в якійсь частині велетенський успіх", – підкреслив Петро Черник.

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