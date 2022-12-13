На одному напрямку фронту погода допомагає ЗСУ, а на іншому – рятує росіян, – Жданов

Ситуація на Донбасі залишається напруженою, але відносно стабільною. Причина цьому – погодні умови. Через них ЗСУ не можуть активізувати наступ на Луганщині, а російські окупанти – рухатися на Донеччині.

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що поки на Донбасі йдуть дощі, а температура залишається плюсовою, важка бронетехніка ходить вздовж лінії фронту цугом, тому що один танк може одразу ж загрузнути.

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Погода грає на два боки

Відтак, на Луганському напрямку це ускладнює наступ українським силам. І техніка, і особовий склад просто в'язнуть у багнюці. Натомість на Донецькому напрямку це навпаки допомагає, оскільки росіяни також мало застосовують бронетехніку, і діють в основному пішими штурмовими групами.

Олег Жданов пояснив, як погода впливає на ситуацію на фронті: дивіться відео

Жданов пояснив, що для активізації бойових дій потрібні або стабільні морози, або хоча б відсутність опадів, аби підсохла земля. Однак варто розуміти, що тоді активізація, знову ж таки, буде з обох напрямків – з боку ЗСУ на Луганщині, і з боку окупантів на Донеччині.

Так що всі очікували приходу зими, і активізації бойових дій. Але не сталося, як гадалося,

– підсумував військовий експерт.

Актуальна ситуація на фронті: коротко